硬起來！中華隊世大運奪銀中國官員竟鬧場　蔣萬安：嚴正譴責中共

▲台北市長蔣萬安。（圖／記者李毓康攝）



記者陳家祥／台北報導

中華跆拳道代表隊23日晚間奪下萊茵魯爾世大運男團銀牌，賽後領獎時卻遭2位中國大學生體育協會人員鬧場，試圖搶奪我國賀電。對此，台北市長蔣萬安今（24日）表示，暴力與惡意無法抹滅台灣之光，「面對這樣離譜的粗暴行徑，我要向中國大學生體育協會、向中共表達最嚴正的譴責」。

中華跆拳道代表隊在本屆德國世大運一路挺進男團金牌戰，最終雖不敵南韓，仍收下一面銀牌。本屆跆拳道囊括7面獎牌，累計1金（品勢女團）、4銀（女子46公斤黃映瑄、男子80公斤級洪俊義、女子73公斤以上級金怡君、對打男團）、2銅（品勢男團、男子74公斤級邱義睿）。

但跆拳道男團賽後領獎時卻被鬧場，讓選手顯得有些錯愕，就在體育署競技組長藍坤田頒發教育部長鄭英耀的賀電時，2名中國大學生體育協會人員竟試圖上前搶奪賀電，不斷叫囂要看賀電上是否寫的是「中華台北」，對此體育署長鄭世忠痛批，「中國大學生體育協會人員惡行太扯」。

蔣萬安今在臉書表示，暴力與惡意無法抹滅台灣之光，「面對這樣離譜的粗暴行徑，我要向中國大學生體育協會、向中共表達最嚴正的譴責」。

蔣萬安直言，這不只是對中華隊的不尊重，對台灣選手的不尊重，更是對體育精神的踐踏；他也告訴中華隊的每一位選手，「暴力與惡意無法抹滅你們在國際賽場上努力拚搏的榮光，你們是所有臺灣人的驕傲，我們會一起守護」。