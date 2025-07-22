選情緊繃！決戰投票率定生死　國民黨祭萬人造勢、吸小草抗罷免

▲國民黨黃金周舉辦「反惡罷 新北愛國者行動」造勢活動。（圖／記者李毓康攝）

記者鄭佩玟／台北報導

距離7月26日大罷免投票不到最後72小時，對於藍營而言，勝負的關鍵就在投票率的高低。藍軍從大罷免黃金周便開始祭出關鍵催票兩戰場，包括陸戰的車隊掃街、萬人造勢大場面，還有藍營大咖跨區聯防，訴求對總統賴清德投下不信任票，同時也強化，一旦大罷免讓綠營得逞，民進黨就沒收普發現金一萬、五天假等論述，目的就是號召支持者726一定要出門投下不同意票。

國民黨搶下7月25日凱達格蘭大道路權，選前之夜出席名單除了國民黨要角之外，還有民眾黨主席黃國昌、民眾黨立委。藍營內部評估，現在藍軍已經催到極限，最後不同意票能否超過同意票，還需要白營幫忙，小草基本上很鐵桿，大咖登高一呼有很大的催票效果，日前柯文哲妻子陳佩琪已出來呼籲不同意罷免了，所以這一局大罷免，也必須借助藍白合的力量。

▲藍營認為，雖然小草人數不多，但不同意罷免票能多一票是一票。（圖／記者莊喬迪攝）

不具名藍委表示，藍白合是這次反罷免重點，個別國民黨立委都會跟自己選區有淵源的民眾黨民代合作，就連盧秀燕12日首度與黃國昌同框造勢，都拉出一條「先經濟後政治」主軸，「我們藍白合了！是為人民而合，為台中而合，為台灣而合，為中華民國而合！」並連日質疑賴清德與行政院閣員、罷免團體、青鳥等只拚大罷免，疏於救災，企圖以賴清德當家鬧事，訴諸在野必須團結對抗民進黨的氛圍。

藍委陸戰深入大街小巷，黨務人士表示，反罷免以大選規格區域聯防，協調各方人力與資源，成立助講團，到各地支援並舉辦區域大型造勢；大罷免選前一週肉搏戰，造勢人數、氣勢是「西瓜派」風向關鍵，小場千人、大場萬人是保底。除了大型造勢，市議員們也出動，不管是站路口、上政論節目，還以中小型座談、客廳會等不同招數，替藍委爭取選民支持，明（23日）蔣萬安也將率領台北市議會國民黨團站路口催票。

選情緊繃的北市藍委徐巧芯，倒數兩周已車隊掃街五次，台北市長蔣萬安、立法院長韓國瑜、前中廣董事長趙少康輪番出動助陣，北市藍委王鴻薇也頻頻邀請蔣萬安、朱立倫、趙少康陪掃選區市場固樁。

藍營人士指出，先前的南投民進黨議員陳玉鈴罷免案雖然沒有通過，但陳玉鈴當選議員才兩年多，知名度低，南投民眾願意出來投票的意願原本就不高，在此狀況下，藍軍仍催出1萬2160票，占了總投票數的近6成7，證明藍營支持者是願意出門投票的，除了是對賴清德總統及民進黨政府的不信任投票，也反映藍軍面對綠軍發動全國大罷免，不但有感，且已有危機意識，最後幾天透過空陸戰強烈催票，相信可以讓更多藍軍支持者走出家門投票。

由於罷免案的投票率往往低於選舉，再加上台灣選民的投票行為容易受到選前重要國內外事件影響，首波大罷免投票結果誰也說不準，國民黨透過造勢、街講激起選民危機意識，號召基本盤歸隊，日前賴總統團結十講掀起「打掉雜質」說等發酵，藍軍聲勢已獲逐步上揚，藍營高層評估，縱使全聯實業前總裁徐重仁、和碩董事長童子賢相繼表態挺罷免，影響也不會太大，因為多數民眾的投票意願已差不多決定了。