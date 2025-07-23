大罷免倒數3天！　藍營票倉里長取消出國留台投反罷免票

▲台北市長蔣萬安陪同徐巧芯、王鴻薇路口催票反罷免。（圖／記者林敬旻攝）



記者陳家祥／台北報導

大罷免投票進入倒數階段，台北市議會黨團今（23日）總動員，合體市長蔣萬安一起幫立委王鴻薇、徐巧芯站台。日前傳出有部分松山區里長在726當天要出國，據了解，已有部分里長取消行程留在國內，今也有里長到場支持破除「不支持反罷免」的謠言。議長戴錫欽也說，今天里長們挺身而出，以及這段時間陪同王、徐在各地掃街拜票，就是支持最好的證明。

針對日前傳出里長出國，恐缺席726當天的投票，議長戴錫欽補充，今天在場很多松山區里長特別挺身而出，很多位里長很久以前就排好相關行程，有人惡意中傷他們是因為不支持反罷免所以要出國，「在這裡我要特別為他們澄清，絕對沒有這種事情」，今天他們挺身而出，以及他們這段時間陪同王鴻薇、徐巧芯委員在各地掃街拜票，就是最好證明。

戴錫欽也說，從此刻開始到726投票，倒數3天最後72小時，台北市議會黨團特別動員所有議員一起聲援，台北市最優秀的5位國民黨委員，包括在場徐巧芯、王鴻薇還有李彥秀、羅智強、賴士葆，這5位都是未來台北市建設發展，在中央為我們爭取預算建設，不可或缺的一席，所以5位都非常重要。

戴錫欽說，今天在小巨蛋前南京東路這地方，剛好是南松山、北松山交界，包括今天在場的巧芯鴻薇，希望所有藍軍支持者、熱愛中華民國、熱愛台北市的支持者，就像萬安市長說的，726風雨無阻，全力投下不同意票。

針對民進黨團幹事長吳思瑤指出，藍白遇到向中國說不的關鍵字就是會神隱？徐巧芯說，真正在外交部、總統府或是民進黨養共諜的，始終都是民進黨；把共諜事件揭發出來、讓國安更加安全的，是國民黨。

徐巧芯說，民進黨不要再掩飾吳釗燮現在都躲起來，不敢接受立法院監督，去拿其他事件出來打掩護。如果吳思瑤真的這麼在乎國安國防，請叫吳釗燮出來面對你是不是何仁傑的共犯？

另外，王鴻薇則提到，現在國人最關心就是美國貿易，到底台灣的關稅是多少？今天早上傳出來日本關稅雖然下降到15%，但日本開放稻米還有卡車、汽車，尤其農產品是農民最關心的事情，「8月1日馬上就要到了，到底對產業會出現什麼樣的衝擊，我們政府應該趕快說清楚講明白」。