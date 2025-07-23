合體議會黨團催票挺王鴻薇、徐巧芯　蔣萬安：風雨無阻投反罷

▲台北市長蔣萬安陪同徐巧芯、王鴻薇路口催票反罷免。（圖／記者林敬旻攝）



記者陳家祥／台北報導

大罷免投票進入倒數72小時，國民黨台北市議會黨團成員今特別與市長蔣萬安合體，一同幫國民黨立委徐巧芯、王鴻薇在小巨蛋前站路口催票。而在另一頭，民進黨立委也在南京復興站外站路口，兩批人馬相距約600公尺，儘管未有碰頭交鋒，但仍感受到濃濃的選舉味。談到投票日恐天氣不佳，蔣萬安喊話，「風雨無阻，不同意罷免」。

蔣萬安說，今天最主要是議長號召國民黨議會黨團所有成員，一起來在最後投票倒數3天站路口向所有選民懇託，希望7月26日一定要踴躍出門投票，投下不同意罷免。

記者詢問，有不少罷團印製兩蔣頭像，主張反共、要同意罷免？蔣萬安未多談，僅重申，最後倒數，他要再次呼籲全台北市不管哪個選區，全部出來投不同意罷免。

而台中市長盧秀燕將連請2天假，全力幫選區內3位面臨罷免的國民黨立委拉抬聲勢，對此，蔣萬安說，自己會照規定，當然還是有一些市政行程，但大部分就是在晚上的時候，因為都完全配合立委時間、行程規劃，大部分就是車隊掃街，就是全力配合，照規定來請假。

而本週傳出天氣恐不佳，今年第7號颱風「范斯高」，最快可能在今日成颱，也讓外界擔憂影響投票意願。對此，蔣萬安僅笑說，「無論如何，風雨無阻，不同意罷免」；他強調，每個地方都是重點防守區域，要再次呼籲，不管哪個選區，全台北市全力總動員。