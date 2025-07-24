賴清德：嚴厲譴責中國搶世大運台灣賀電　違背運動家精神令人遺憾

▲世大運中國搶台灣賀電。（圖／民進黨團提供）



記者陶本和／台北報導

中華跆拳道代表隊奪下萊茵魯爾世大運男團銀牌，沒想到在賽後領獎時卻遭2位中國大學生體育協會人員試圖搶奪教育部長鄭英耀頒發的賀電。對此，總統賴清德24日表示，違背運動家精神、也和世界大學運動會所推崇的開放、尊重的理念背道而馳的行為，令人感到遺憾，也必須表達嚴厲的譴責。

賴清德表示，世界大學運動會的核心價值，是開放、包容與和平。來自全球的頂尖大學運動員齊聚一堂，以運動會友、切磋，也以跨越語言、國界與勝負的態度，展現青春與實力，促進彼此的相互了解。

賴清德指出，在德國萊茵魯爾舉行的「2025世界大學運動會」上，台灣的選手在場上揮灑汗水、奮戰不懈，那份專注與拚搏，不只感動現場觀眾，也讓千里之外的國人熱淚盈眶。每一面獎牌，背後都是日復一日的訓練與無數次的自我挑戰。

賴清德說，令人遺憾的是，賽事期間，中國仍然多次打壓我國代表團，不僅施壓埃森市政府要求撤下我方中繼站懸掛的國旗，更無理抗議觀眾在場邊呼喊「台灣加油」；甚至在羽球及跆拳道比賽後，試圖搶奪教育部頒發給選手的賀電。

賴清德強調，對於這樣違背運動家精神、也和世界大學運動會所推崇的開放、尊重的理念背道而馳的行為，令人感到遺憾，也必須表達嚴厲的譴責。

賴清德說，再次感謝每一位用實力證明自己的選手，也感謝所有為國家主權奮戰的台灣人，我們會繼續以從容、自信面對挑釁打壓，贏得國際社會更多的理解與尊敬。

最後，賴清德祝福所有代表台灣出賽的選手們，在接下來的賽事中，繼續突破自我、盡情發揮，把最好的一面展現給世界，「國人都與你們同在，期待迎接你們平安凱旋，帶著屬於台灣的榮耀回家」！