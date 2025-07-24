中國兩度搶世大運台灣賀電　綠委：羨慕還忌妒？輸不起就霸凌台灣

▲民進黨立院黨團今日上午召開「反共挺台罷免投同意 內外夾擊台灣沒在怕」記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

記者詹詠淇／台北報導

中華跆拳道代表隊奪下萊茵魯爾世大運男團銀牌，沒想到在賽後領獎時卻遭2位中國大學生體育協會人員試圖搶奪教育部長鄭英耀頒發的賀電。對此，民進黨團幹事長吳思瑤今（24日）痛批，中國選手是羨慕還是忌妒？他們是想要台灣賀電嗎？台灣發的賀電關他們什麼事？中國管到海邊？喜歡說一聲，很樂意送給你一份。民進黨立委林楚茵則批，中國見笑轉生氣！以霸凌台灣轉移輸掉比賽的壓力。

中華跆拳道代表隊23日晚間奪下萊茵魯爾世大運男團銀牌，賽後領獎時卻遭鬧場，2位中國大學生體育協會人員試圖搶奪教育部長鄭英耀頒發的賀電，而這在羽球團體賽後也發生過。

民進黨立院黨團今日上午召開「反共挺台罷免投同意 內外夾擊台灣沒在怕」記者會。民進黨團幹事長吳思瑤表示，中國在國際運動賽事對台灣做出很多打壓跟霸凌，最多當然是台灣不能使用自己的國旗，國旗被抵制、被要求撤下，或被強制要求用「中國台北」名義才能參加賽事，甚至不能播放國歌、國旗歌等，「一度在他們霸凌之下，我們沒辦法參加許多賽會」。

▼中國數度打壓台灣參與國際賽事。（圖／民進黨團提供，下同）

吳思瑤說，這些都是歷史發生過的事，但今年是2025年了，現在進行的是世大運在德國，中國永遠沒進步，還是一樣鴨霸的中國。台灣代表隊被中國代表隊粗暴搶奪台灣賀電，「我一開始看到這個新聞，還搞不清楚什麼叫搶奪賀電？是在雲端攔截？是用什麼了不起的科技技術？」後來看了影片才知道，原來是公然、最原始的用手去搶奪。

吳思瑤也現場播放影片，好奇問到，中國選手是羨慕還是忌妒？他們是想要台灣賀電嗎？居然用這種搶奪方式，到底為何而搶奪？台灣發的賀電關他們什麼事？中國管到海邊？台灣賀電是國家給予台灣選手的光榮，難道中國也想要來一份？「我們也很樂意分享給他們啊」。這種粗暴不文明方式就發生在2025世大運。

不只如此，吳思瑤說，體育署長鄭世忠事件發生後在臉書發文，大家才知道，這次世大運在前線參賽的台灣運動員，已經數度N次受到中國不公平蠻橫粗暴的對待，中國霸凌台灣斧鑿斑斑，是現在進行式，連世大運也不放過，桌球賽不準喊台灣加油，羽球賽頒獎典禮搶台灣賀電，你們這麼想要台灣的賀電？是羨慕還忌妒？喜歡說一聲，很樂意送給你一份。

吳思瑤指出，中國還施壓主辦城市市長，要求撤下中華民國的國旗，在謝志偉大使協調下，主辦城市市長親自道歉，他確實受到中國壓力。最後就是跆拳道賽頒獎典禮，中國選手粗暴搶台灣賀電，這是國際賽會，中國依舊是不進步、不文明、霸凌台灣的中國，我們都要為在前線爭取台灣光榮的運動員最大集氣加油。

而針對藍白的聲援，吳思瑤則在社群平台批評，藍白蹭體育，又來了！「救罷免虛情假意，害我雞皮疙瘩掉滿地。」砍體育預算的時候一個嘴臉，蹭選手奪牌時又一個模樣。民眾黨的發文，不知道「要讓台灣變中國人」的館長，怎麼看？國民黨假譴責中共，還不忘攻擊「台灣不應在內部找敵人」。台灣內部的敵人，不就藍白嗎？

民進黨立委林楚茵也在臉書痛斥，中國惡劣至極，又搶台灣世大運賀電，從來沒有政治歸政治體育歸體育，這不是第一次，先前羽球團體賽摘銀時，也發生同樣情況。中國見笑轉生氣！以霸凌台灣轉移輸掉比賽的壓力，甚至還施壓德國當地，要求撤下我們中繼站診所外的台灣國旗，連場邊喊「台灣加油」，舉國旗都被中國抗議，中國無限上綱就是要霸凌台灣！

林楚茵直言，中國敢這麼鴨霸，正是因為知道台灣內部有人軟弱！遇到中國打壓，藍白不會吭聲、不敢譴責，假面挺體育，背地裡默許暴力，迎合中國就是打壓台灣選手努力成果的幫兇。不讓中國繼續霸凌台灣，726剷除親共藍委，愛體育就是同意罷免。