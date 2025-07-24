竹南教保員狂搧4歲童耳光　幼兒園娃娃車慘遭蛋洗...畫面曝光



▲女教保員打女童巴掌，民眾憤而蛋洗娃娃車洩憤。（圖／翻攝自陳光軒臉書)

記者郭玗潔／苗栗報導

苗栗縣竹南鎮一幼兒園爆出教保員不當管教，女教保員對4歲女童狂搧7下耳光、揮打3下身體。監視器曝光後，女教保員下跪道歉，並遭園方緊急解雇，縣府教育局也組成小組進行調查，不過仍有民眾不滿幼兒園虐待幼兒，竟到幼兒園「蛋洗娃娃車」洩憤，弄得娃娃車旁都是蛋殼和蛋液。

根據監視器畫面，當時女童疑似犯錯，女教保員坐在椅子上，揮手將女童叫過來，還揪著衣服將她拉近，隨後手指著女童開始責罵，還罵沒幾句突然抬手就給了女童一個耳光，力道之大，讓女童頭部當場猛地向右撇，隨後女教保員仍未停下，接連又打了好幾記耳光，一度讓女童腳步踉蹌、站都站不穩；監視器總共記錄女教保員搧了7下耳光、揮打3下身體。

▲教保員搧幼童耳光，園方已解聘並發文道歉，縣府立案調查中。（圖／記者楊永盛翻攝）

畫面曝光後，引發眾怒。苗栗縣議員陳光軒表示，昨晚至今陸續收到一些家長的反映，因該幼兒園發生不當管教搧巴掌事件後，引發群情激憤，不斷地有太過熱心激情的朋友以過激的方式來表達不滿，甚至已經有蛋洗娃娃車的狀況。

陳光軒提醒，「我們也都支持要給予園方及當事老師最嚴厲的處罰，但過度偏激的私刑正義真的不鼓勵，畢竟犯錯的是個人，實在沒必要波及到其他不相干人，這對整件事情的檢討也沒有實質的幫助」，也將持續關注本案調查進度，呼籲大家冷靜面對，給予那些沒有犯錯認真職守的幼教老師、人員多一點空間。