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中華隊世大運奪銀中國官員搶賀電　卓榮泰斥：戳破虛情假意謊言

▲▼中華隊領獎卻遭中國官員鬧場，體育署長鄭世忠嚴厲譴責。（圖／翻攝自Threads／wikisport ）

▲中華隊領獎卻遭中國官員鬧場。（圖／翻攝自Threads／wikisport ）

記者陳家祥／台北報導

中華跆拳道代表隊23日晚間奪下萊茵魯爾世大運男團銀牌，賽後領獎時卻遭2位中國大學生體育協會人員鬧場，試圖搶奪我國賀電。行政院長卓榮泰今（24日）主持院會時，除肯定相關人員維護主權與青年選手權益外，也直言這種無理挑釁行為，赤裸裸戳破中國所謂兩岸「融合發展」、台灣青年要「交友交心、走近走親」的謊言，「所有的口蜜腹劍跟虛情假意，會讓所有國內的青年看得更清楚」。

中華跆拳道代表隊在本屆德國世大運一路挺進男團金牌戰，最終雖不敵南韓，仍收下一面銀牌。本屆跆拳道囊括7面獎牌，累計1金（品勢女團）、4銀（女子46公斤黃映瑄、男子80公斤級洪俊義、女子73公斤以上級金怡君、對打男團）、2銅（品勢男團、男子74公斤級邱義睿）。

但跆拳道男團賽後領獎時卻被鬧場，讓選手顯得有些錯愕，就在體育署競技組長藍坤田頒發教育部長鄭英耀的賀電時，2名中國大學生體育協會人員竟試圖上前搶奪賀電，不斷叫囂要看賀電上是否寫的是「中華台北」，對此體育署長鄭世忠痛批，「中國大學生體育協會人員惡行太扯」。

今天在院會議程開始前，行政院長卓榮泰先讚許教育部體育署長鄭世忠、競技運動組長藍坤田，這次率領2025年世大運代表團到德國參加比賽，在我國跆拳道奪得銀牌並頒發教育部長賀電時，竟然遭到中方人士無理干預，並且企圖搶奪，現場發生激烈言語衝突造成國際笑話，體育署藍組長當場駁斥也維護了我國主權與青年運動選手的權益。

卓榮泰表示，這事件已經不是第一次，前天也聯絡鄭世忠署長，並指示對的事情要堅持，面對各種無理取鬧行為要當場予以駁斥。這次所有體育署相關隨行人員在現場勇於表達立場，維護我國青年朋友的權益，表示高度讚許與肯定。

卓榮泰強調，運動比賽現場頒發對我國奪牌選手的賀電，是對青年朋友在競技場上優異表現直接的肯定跟努力，但中方人士完全無視我國青年在國際競賽場上的表現，現場發生這種無理挑釁行為，不只是政治干預體育、也不只是比賽輸贏的問題，而是赤裸裸戳破中國近來所謂的兩岸「融合發展」，對於台灣青年要「交友交心、走近走親」這樣的謊言。

卓榮泰指出，這讓大家看清中共的本質，更認清它的統戰手法；在這次事件中，所有的口蜜腹劍跟虛情假意，會讓所有國內的青年看得更清楚。

卓榮泰表示，在這個事件當中，要給予教育部及體育署所有隨行人員、行政人員高度肯定，也希望選手們繼續在運動場上優異表現，為國爭光。

卓榮泰強調，隨行人員一定會在維護國家主權跟青年朋友們參賽權利的前提底下，善盡他們的責任。卓也呼籲所有國人，對我們在國際上參加競賽活動的國家代表隊，給予最高的支持跟肯定。

▲▼發言人李慧芝出席行政院會記者會。（圖／記者陳家祥攝）

▲行政院發言人李慧芝。（圖／記者陳家祥攝）

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