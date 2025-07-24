中華隊世大運領獎遭中國挑釁　朱立倫嚴厲譴責：紅共騷擾我們不同意

▲國民黨主席朱立倫。（圖／記者湯興漢攝）

記者郭運興／台北報導

中華跆拳道代表隊23日奪下萊茵魯爾世大運男團銀牌，賽後領獎時卻遭到鬧場，2位中國大學生體育協會人員試圖搶奪教育部長鄭英耀頒發的賀電。對此，國民黨主席朱立倫今（24日）表示，面對中共施壓、試圖搶奪賀電、撤下國旗行徑，國民黨表達最嚴正譴責，「紅共在外莫名其妙的騷擾，我們不同意！綠共在內優先鬥爭異己，我們不同意」。他強調，國民黨將全力支持台灣運動員，堅定捍衛他們在國際上的尊嚴、安全與國家認同。

中華跆拳道代表隊在本屆德國世大運一面銀牌。但賽後領獎時卻被鬧場，就在體育署競技組長藍坤田頒發教育部長鄭英耀的賀電時，2名中國大學生體育協會人員竟試圖上前搶奪賀電，不斷叫囂要看賀電上是否寫的是「中華台北」，體育署長鄭世忠痛批，「中國大學生體育協會人員惡行太扯」。

對此，朱立倫表示，「沒有人可以撤下我們的國旗，無論紅共、綠共，我們不同意，中華民國是我們的底線，沒有人可以污辱運動員，我們永遠會作為後盾」！

朱立倫表示，面對中共施壓、試圖搶奪中華隊運動員賀電、甚至要求撤下我國國旗的行徑，國民黨表達最嚴正的譴責！

朱立倫強調，愛護中華民國，熱愛台灣的民主自由，是全體國人的共同信念。面對外來壓力，大家更應團結一致，對外展現堅定立場，而不是在內部彼此攻訐、削弱團結。「紅共在外莫名其妙的騷擾，我們不同意！綠共在內優先鬥爭異己，我們不同意」。

最後，朱立倫強調，自己要向所有在國際賽場上為國爭光的選手們致上最高敬意。他們的努力和榮耀，是中華民國的驕傲，國民黨將全力支持台灣運動員，堅定捍衛他們在國際上的尊嚴、安全與國家認同。

▼朱立倫嚴厲譴責中國。（圖／翻攝自Facebook／朱立倫）