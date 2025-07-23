童子賢控賑災遭威脅轉一手　花蓮縣府3聲明回擊：不排除法律行動

▲和碩科技董事長童子賢。（圖／記者李毓康攝)

記者郭運興／台北報導

和碩董事長童子賢22日指控，0403花蓮震災自己與公司捐出超過7000萬希望協助災區學校、社福機構，但「花蓮縣政府卻恐嚇學校不得接受台北來的人(幫助)，否則就對你不客氣」、「一定要轉交縣府統一分配、繞一手」。對此，花蓮縣政府今（23日）3點聲明嚴正駁斥「此為不實指控、與事實不符」，並對於童子賢所具備身分地位卻發表未經求證、不負責任言論，不排除採取法律行動維護本府權益。

花蓮縣政府表示，第一、縣府從未有童先生所指控之行為。事實上，民間捐款可以直接經由學校「捐資興學」的管道，無須經由縣府，相關規定參照「花蓮縣所屬各級學校辦理捐資興學作業要點」；且0403災後以來，已有許多民間單位協助各地學校的案例，童先生的指控於實際作業方式不符，且未聞所稱捐款計畫，為不實指控。

花蓮縣政府表示，第二、舉例包括台積電慈善基金會、慈濟慈善基金會、國際獅子會、相信音樂公司等逾400個民間單位，亦在災後迅速提供花蓮鄉親實質援助，花蓮縣政府所扮演角色係協助必要行政程序、簡化作業流程，便利各界投入重建工作，徐縣長多次公開表達感謝。

花蓮縣政府指出，第三、災後第一時間，縣長徐榛蔚即公開呼籲社會各界踴躍捐款，並一再強調「不論捐給中央或地方專戶，花蓮都感謝每一分心意」。經過去媒體揭露，和碩公司已透過衛福部平台捐贈3,000萬元，用於全台震災，對於童先生昨稱7000萬元，縣府並未接獲相關資訊，實難置評。

花蓮縣政府質疑，童子賢先生現為民進黨新境界文教基金會副董事長，其發言是否帶有特定政治立場與意圖？面對即將進行的罷免投票，童先生選擇公開操作未經查證之指控，令人質疑其發言之可信性及政治動機。

最後，花蓮縣政府強調，尊重童先生於科技產業所具專業與貢獻，惟身為具公眾影響力之企業領袖與政黨要角，其言行理應自持、審慎。若以虛構事實或推測性言語損及公部門信譽，不僅違背社會期待，實非民主社會所樂見。