25國發表聯合聲明：加薩戰爭「必須立即結束」

▲加薩孩童前往援助站取水。（圖／達志影像／美聯社）

記者柯沛辰／綜合報導

澳洲、加拿大、法國、義大利和英國在內的25個國家，21日共同發表聲明表示，加薩的戰爭「必須立即結束」，並指出平民的苦難已經「達到新的深度」。其中，聲明還批評了「加薩人道基金會」（GHF）的援助分配機制，已導致875位加薩平民因此喪生。

綜合外媒報導，聯合聲明寫道，「我們敦促各方及國際社會團結一致，共同努力，透過一項立即的、無條件且永久的停火來結束這場可怕的衝突。進一步的流血毫無意義。我們重申全力支持美國、卡達和埃及為實現此目標所做的努力。」

聲明簽署國還包括日本、多個歐盟國家、瑞士與紐西蘭。他們補充說，「準備好採取進一步行動來支持立即停火。」這篇廣泛涵蓋的聲明，也將以色列支持、備受爭議的加薩人道援助行動形容為「危險的」，並表示這剝奪了加薩人民的「人性尊嚴」。

聲明中指出，「我們譴責滴水式地發放援助，以及非人道殺害只為取得水和食物等最基本需求的平民及兒童，」聲明還指出，「以色列政府拒絕向平民提供基本人道援助，這是不可接受的。」並敦促以色列「遵守其在國際人道主義法所應承擔的義務」。

聲明呼籲以色列政府「立即解除對援助流動的限制，並緊急允許聯合國和人道非政府組織安全有效地開展救援工作。」聯合國上週表示，已有875人在試圖通過由美國與以色列支持的「加薩人道基金會」（GHF）獲取食物時喪命。該基金會已取代聯合國機構，成為當地主要的援助分配者。

▲加薩多處斷垣殘壁，居民基本需求岌岌可危。（圖／路透）

同時，這份由25國發表的聲明也譴責哈瑪斯武裝分子在加薩持續關押人質，要求「立即且無條件釋放人質」，並指出談判達成停火，「是讓這些人質回家的最大希望」。

簽署國表示，他們「堅決反對在被佔領的巴勒斯坦領土進行任何領土或人口結構上的改變」，並指出以色列試圖將巴勒斯坦人遷移至所謂「人道城市」的計畫是不可接受的。簽署國警告，「永久性的強迫遷徙違反國際人道主義法」。

此外，歐盟平等、應變與危機管理專員哈嘉．拉希比（Hadja Lahbib）也簽署了這份聲明。

GHF自5月起在加薩設立四個人道救援中心，但援助供應極為有限、速度緩慢，無法滿足230萬人口的基本需求，導致援助中心附近因擁擠、混亂與槍擊傷亡事件頻傳。

▼加薩南部援助點先前爆發踩踏事件，造成至少20死。（圖／路透）