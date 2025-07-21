以軍射殺加薩援助站平民！　增至73死

▲以色列國防軍對領取援助物資的巴勒斯坦人群開火。（圖／達志影像／美聯社）



記者張靖榕／綜合報導

加薩走廊再度爆發針對人道援助群眾的致命衝突。加薩民防機構指出，以色列部隊於20日對試圖領取援助物資的巴勒斯坦民眾開火，造成至少73人喪生、數十人受傷。

《法新社》報導，當時載運人道物資的卡車車隊抵達加薩北部，期間有67人遭槍擊身亡；另有6名死者據報於過去24小時內在加薩南部拉法（Rafah）一處援助站附近中彈喪生。

聯合國世界糧食計劃署（World Food Programme）指出，其運送糧食援助的25輛卡車車隊，從以色列越境通過檢查哨後不久，在加薩市（Gaza City）附近遭遇「大批飢餓的平民，他們當時正遭到槍擊」。

以色列國防軍則對死亡人數提出質疑，並表示有數以千計民眾聚集加薩市，當時士兵為了「消除他們所面臨的直接威脅」而朝空中開槍示警，以軍並未承認對人群直接開火造成死亡；然而，平民因領取救援物資遭到槍殺的情況在加薩已屢見不鮮。加薩當局譴責以色列軍隊，在當地嚴重缺糧與物資緊缺的情況下，仍多次對湧向援助據點的群眾開火。

聯合國日前表示，自5月底以來，已有近800名巴勒斯坦人在援助物資發放現場遭到攻擊而喪命，其中不乏死於援助車隊行經路線旁的無辜民眾。