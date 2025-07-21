納坦雅胡「食物中毒」請假休養！　貪腐案聽證會延至9月

▲納坦雅胡因食物中毒身體不適，涉及的貪腐案聽證會全數取消。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）驚傳因食物中毒身體不適，將居家休養3天並遠端處理政務。由於事發突然，他涉及的貪腐案聽證會全數取消，加上法院即將進入暑期休庭，下一次出庭恐怕得等到9月之後。

根據《以色列時報》報導，納坦雅胡20日上午缺席例行內閣會議，引發外界關注。總理辦公室隨後發布聲明表示，他在前一晚出現不適症狀，哈達薩恩卡倫醫院（Hadassah Ein Kerem hospital）內科部主任赫什科（Alon Hershko）到官邸進行檢查後，診斷出納坦雅胡因「食用變質食物」引發急性腸道發炎。

總理辦公室指出，經進一步檢查後，納坦雅胡的情況良好，但因脫水正在接受靜脈補液，並強調，「遵照醫師建議，總理將居家休養3天，期間將遠端處理政務。」

受到這次病況影響，耶路撒冷地方法院（Jerusalem District Court）取消了原定21日與22日的貪腐案聽證會。由於以色列法院本週起進入暑期休庭，預計9月5日之後才會恢復正常排期，這也意味著納坦雅胡最快要到9月才會再度出庭。

事實上，自去年12月開始作證以來，納坦雅胡的庭訊多次延期，原因包括健康狀況起伏、加薩（Gaza）與哈瑪斯（Hamas）的戰爭、與伊朗的緊張局勢、外交行程以及總理日常繁重的政務。

現年75歲的納坦雅胡近年健康不佳，去年底接受前列腺摘除手術、今年3月進行疝氣手術，同月又因流感缺席多日工作。

2023年他因心臟傳導阻滯裝設心律調節器，一週前也曾因脫水住院；去年1月公開的最後一份健康報告顯示，他的身體狀況「完全正常」，心律調節器運作良好，無心律不整或其他異常跡象。