川普籲眾院加碼援台！　盼「撥款10億美元」強化嚇阻力

▲白宮最新聲明再度強調「強烈敦促」眾議院，將援台金額追加至10億美元。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

美國對台軍事援助再度引發關注。川普政府今年2月釋出先前凍結的8.7億美元（約新台幣255億元）後，白宮最新聲明再度強調「強烈敦促」眾議院，將援台金額追加至10億美元（約新台幣294億元），以確保台灣能維持可靠的自衛能力，進而強化印太嚇阻力道。

根據《中央社》報導，白宮管理及預算局（Office of Management and Budget）15日針對2026財政年度國防部撥款法案，發布行政部門政策聲明，特別提到法案中涉及「台灣安全援助倡議」（Taiwan Security Assistance Initiative）的條文。

聲明中感謝眾議院撥款委員會將5億美元編入，但行政部門也直言，「強烈敦促」全面考慮將金額拉高至10億美元，因為「台灣具備可靠自我防衛能力，對印太區域的嚇阻及在緊急狀況下保護美國人員都至關重要」。

不過，眾議院18日通過的版本仍僅編列5億美元，提供台灣新軍事物資、服務，以及軍事教育與訓練，同時規定國防部長須定期向國會報告撥款執行情況。

眾議院美國與中國共產黨戰略競爭特別委員會透露，相關討論參考了前美國太平洋司令部作戰主任、退役少將蒙哥馬利（Mark Montgomery）今年5月在國會的證詞。

蒙哥馬利當時強調，台灣規模過小，無法單獨面對北京挑戰，因此應「最大限度地增加對台軍事援助」，並建議透過「外國軍事融資」（FMF）、「總統撥款權」（PDA）及「台灣安全援助倡議」等管道實現。

他並提到，2025財年國防授權法案應設立「台灣安全合作倡議」，首年先撥3億美元，後續應擴大到每年10億美元。他指出，這筆資金的關鍵用途將用於台灣作戰人員的教育與訓練，包括增加在美國西岸和夏威夷進行營級訓練的機會。

值得注意的是，眾議院通過的版本仍須與參議院協商，最終兩院須通過相同文字的法案，才能交由川普總統簽署成法。目前參議院版本仍未公布。