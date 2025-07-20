川普孫女慶14歲生日！伊凡卡母女美照連發　馬術防身術樣樣精通

▲伊凡卡跟阿拉貝拉母女戴上泰勒絲的友誼手鍊（左圖），還一起在巴黎合照（右圖）。（翻攝ivankatrump IG）

圖文／鏡週刊

美國總統川普（Donald Trump）的長女「第一千金」伊凡卡（Ivanka Trump）與丈夫庫許納（Jared Kushner）育有1女2子，其中，大女兒阿拉貝拉（Arabella）本月17日過14歲生日，媽咪伊凡卡在社群網站分享多張阿拉貝拉的成長照片，幫女兒慶生，相當溫馨。

伊凡卡18日在IG限動分享多張照片，第一張是阿拉貝拉與一批馬，可見她身穿米色洋裝，馬兒輕觸她的臉頰，很像童話中的小公主。伊凡卡寫下：「生日快樂，我親愛的小女孩！」

▲伊凡卡祝女兒生日快樂，分享她騎馬的美照。（翻攝ivankatrump IG）

▲阿拉貝拉精通馬術。（翻攝ivankatrump IG）

▲伊凡卡和丈夫庫許納育有1女2子，一家五口感情緊密。（翻攝ivankatrump IG）

接著伊凡卡又分享阿拉貝拉穿全副馬術裝備的照片，以及她與2個弟弟——12歲的約瑟夫（Joseph）、9歲的西奧多（Theodore）身穿越野車裝、玩水上活動的照片。當然還有一家五口的合照，還有阿拉貝拉嘟嘴與爸爸自拍的畫面。

伊凡卡也分享母女一起戴泰勒絲的「友誼手鍊」，一起追星，還在巴黎鐵塔前合照，以及母女相擁的照片，可見阿拉貝拉跟媽咪長得越來越相似。此外，伊凡卡也分享一張阿拉貝拉小時候，穿睡衣跟她手牽手一同入睡的照片，展現母女好感情。

▲阿拉貝拉跟兩個弟弟玩水上運動、越野車。（翻攝ivankatrump IG）

▲阿拉貝拉跟父母感情很好。（翻攝ivankatrump IG）

▲伊凡卡分享阿拉貝拉小時候的照片，包括母女手牽手一起入睡。（翻攝ivankatrump IG）

事實上，阿拉貝拉已經是亭亭玉立的美少女，也開始會隨父母參與各種正式場合，身高已經快要跟媽媽一樣高。她學習多項才藝，除了馬術、越野摩托車、水上運動，還學習防身術。

伊凡卡曾受訪透露，阿拉貝拉主動提議想學防身術，讓她很驚訝，伊凡卡說：「我的女兒告訴我：『作為一個女孩，我覺得應該學會保護自己。可我現在還沒有那份自信。妳能幫我報名上防身課嗎？』我當場下巴都掉了。」這個提議也促使全家人去學柔道，一家人關係十分緊密。



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