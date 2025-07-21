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傳川普考慮訪中　外媒曝「川習會」可能APEC前登場

▲▼美國總統川普與中國國家領導人習近平2019年於大阪G20高峰會見面。（圖／達志影像／美聯社）

▲川普與習近平2019年於大阪G20高峰會見面。（圖／達志影像／美聯社）

記者張方瑀／綜合報導

美國總統川普（Donald Trump）和中國國家主席習近平今年有望再度同框？多家外媒引述消息人士指出，南韓即將在10月30日至11月1日舉辦亞太經濟合作會議（APEC）峰會，這被視為兩人今年最可能面對面交流的場合。

根據《南華早報》報導，川普有可能在APEC峰會之前先造訪中國，或選擇在會議期間於場邊與習近平會晤。南韓媒體透露，習近平預計出席在慶州舉辦的活動，但川普是否參加目前尚未確認。

此外，中國外交部長王毅和美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）本月初首次進行面對面會談，外界認為這是雙方元首會晤的重要前奏。據了解，習近平上個月曾邀請川普與夫人訪中，川普也回以邀請。盧比歐會後向媒體表示，雙方都「非常希望」促成這場會晤。

分析人士認為，無論是在APEC前於中國碰面，或是在峰會場邊對話，都是現階段最可行的劇本。

由於川普2017年曾造訪北京，這次他可能選擇上海或其他城市，以彰顯不同。專家也指出，美中雙方近期持續營造有利氛圍，尤其在貿易、稀土、科技出口等議題上已有初步成果。

美國德國馬歇爾基金會（German Marshall Fund of the United States）主任葛萊瑟（Bonnie Glaser）表示，從中國的角度來看，元首會晤有助於關係穩定，「中國方面認為，領導人見面可以讓雙邊關係更穩定。這也讓習近平有機會向川普施壓，要求放寬一些科技限制，並再次確認美國不支持台灣獨立，甚至可能表示美國支持和平統一。」

不過，也有專家警告，有幾個因素可能破壞會晤，包括台灣問題或美國內部強硬派的行動。

全球政治風險諮詢組織歐亞集團（Eurasia Group）高級分析師Jeremy Chan直言，「如果峰會真要辦，前期準備會相當明顯。但沿途只要出現一次失誤，整件事都可能泡湯。」

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