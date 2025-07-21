美眾院通過2026財年國防撥款　對台軍援147億元

▲美眾院通過對台軍援。（圖／路透社）



記者張靖榕／綜合報導

美國聯邦眾議院於18日凌晨通過2026財年國防撥款法案，總額達8315億美元（約新台幣24.4兆元），其中包含5億美元（約新台幣147億元）專門用於「台灣安全合作倡議」（TSCI）。儘管有共和黨議員提案刪除這筆對台軍援預算，但該修正案遭到兩黨壓倒性否決。

綜合外電報導，這項國防撥款法案以221票贊成、209票反對通過，內容包含可自由支配的國防經費，旨在推進「美國優先」政策。針對台灣部分，法案明定由美國國防安全合作署管理的5億美元資金，將可供國防部長在獲得國務卿同意後運用，用途包括對台新採購防禦性軍事裝備與服務、軍事訓練及教育，經費使用期限至2027年9月30日。

該預算案仍須經參眾兩院協調一致版本，並交由總統簽署後，才可正式成為法律。

共和黨籍聯邦眾議員格林（Marjorie Taylor Greene）曾提出修正案，要求刪除對台軍援部分，聲稱這筆預算比2025財年多出1億美元，用於提供飛機、無人機、飛彈防禦系統與彈藥等裝備。格林表示，「增加對台援助只會加深他們對美國的依賴。美國債務已高達37兆美元，應優先處理國內問題，而非繼續對外援助，也不該挑起和中國的第三次世界大戰。」

格林強調，美國應在關注台灣或烏克蘭前，優先鞏固自身邊境安全。然而她的修正案遭到兩黨議員反對，該修正案最終以6票贊成、421票反對遭到否決。

另據《日經亞洲》20日報導，美國國務院副發言人修斯頓（Vedant Patel）於18日接受訪問時呼籲，印太國家在與中國合作時，應「謹慎且負責任地」做出決策，並強調各國可將美國視為「另一個經濟合作夥伴」，無需完全依賴中國。