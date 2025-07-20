Coldplay抓姦延燒！費城人球場神還原　辛普森家庭這一幕爆熱議

▲費城人吉祥物費納寶在球場神還原「偷情梗」，《辛普森家庭》2017年一幕被指與Coldplay偷情畫面神似。（圖／翻攝自X）

圖文／CTWANT

英國搖滾天團酷玩樂團（Coldplay）在波士頓演唱會的「Kiss Cam」環節，意外拍下美國新創公司CEO與人資主管的疑似婚外情畫面，引爆全球熱議。事件不僅被MLB費城人隊吉祥物惡搞神還原，連經典動畫《辛普森家庭》（The Simpsons）也被網友挖出早在2017年就出現神似場景，讓「偷情梗」從演唱會延燒到體育場與動畫圈，再掀話題。





▲費城人吉祥物費納寶在球場神還原「偷情梗」，觀眾笑聲不斷。（圖／翻攝自X）

根據《福斯新聞》報導，從社群平台畫面可見，MLB費城人隊（Philadelphia Phillies）在與天使隊的比賽中，吉祥物費納寶（Phillie Phanatic）在親吻鏡頭（Kiss Cam）環節，完美重現Coldplay演唱會上的經典場景。只見費納寶與金髮費納寶親密互動，當攝影鏡頭靠近時，立刻做出慌張、尷尬的誇張表情，甚至裝作閃避，讓全場觀眾笑聲不斷。

▲費城人吉祥物費納寶在球場神還原「偷情梗」，觀眾笑聲不斷。（圖／翻攝自X）

該片段在國內由體育主播王人瑞分享到臉書後，迅速在網路瘋傳，留言區充滿笑聲：「這個模仿梗太有才了」、「神還原當事人！」、「費納寶真的太會玩」、「看了比原版還搞笑」。不少網友更讚嘆，費納寶再次證明自己是「大聯盟最具娛樂效果的吉祥物之一」。

Local CEO caught CHEATING at Phillies game?! pic.twitter.com/jRqeyb8Bzu — Philadelphia Phillies (@Phillies) July 19, 2025

▲《辛普森家庭》2017年一幕被指與Coldplay偷情畫面神似，再掀「神預言」話題。（圖／翻攝自X）

這起事件熱度持續延燒，甚至牽扯出另一起話題——經常被網友稱為「神預言動畫」的《辛普森家庭》（The Simpsons）再度登上熱搜。有眼尖網友翻出該動畫2017年播出的一集，畫面中一對角色擁抱的姿勢與此次「Kiss Cam偷情」情境驚人相似，並留言直呼：「辛普森又預言未來了！」相關圖片在社群平台瘋傳，再度掀起討論熱潮。

從演唱會到棒球場，甚至延燒至經典動畫，這起Coldplay「Kiss Cam偷情事件」話題橫跨娛樂、體育與網路文化，至今熱度未退，成為2025年夏季最爆紅的跨界八卦事件之一。

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