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台南選拔賽競爭激烈　30隊代表台灣挺進日本RoboRAVE機器人大賽

▲台南市RoboRAVE選拔賽於中山國中登場，吸引近500位學生參賽，場面熱烈。（記者林東良翻攝，下同）

▲台南市RoboRAVE選拔賽於中山國中登場，吸引近500位學生參賽，場面熱烈。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

為選拔優秀學生參加今年11月於日本舉行的「RoboRAVE國際機器人大賽」，台南市教育局20日在中山國中舉行全市選拔賽，共吸引176隊、497位學生報名參賽，創下歷年新高，經過激烈競賽，最終選出30支隊伍脫穎而出，將代表台南市前往國際賽事舞台爭取榮耀。

▲台南市RoboRAVE選拔賽於中山國中登場，吸引近500位學生參賽，場面熱烈。（記者林東良翻攝，下同）

本次選拔賽分為國小、國中與高中三組，設有迷宮（a-MAZE-ing）、爬坡（AlpineBot）、循跡（Line Following）及創意（Entrepreneurial）四大類挑戰，考驗學生的邏輯思維、團隊合作及創新應用能力。教育局長鄭新輝代表市長黃偉哲出席開賽儀式，勉勵選手勇於挑戰、築夢踏實，盼望台南學子能在未來科技領域發光發熱，「成為下一個黃仁勳或蘇姿豐，讓世界看到台南」。

市長黃偉哲表示，隨著沙崙綠能科學城、南部半導體S廊帶與柳營智慧機器人聚落持續發展，台南在科技領域對人才的需求日益殷切。市府透過競賽、營隊與國際交流積極推動AI與機器人教育，協助學生從小打下跨域整合與實作基礎，打造具備全球視野與創新能力的未來科技人才。

▲台南市RoboRAVE選拔賽於中山國中登場，吸引近500位學生參賽，場面熱烈。（記者林東良翻攝，下同）

教育局指出，RoboRAVE源自美國，是強調程式設計與創意思考的國際性機器人大賽，近年台南代表隊於國際賽屢獲佳績，去年更橫掃近三分之二的總獎項。今年選拔中，石門國小、文賢國中等校表現優異。石門國小學生邱敬祐第二度參賽，分享比賽關鍵在於「不急躁、穩住節奏」，期望今年能再創佳績、勇奪冠軍；而文賢國中學生黃姵蓁則投入科技溫室機器人設計，期盼藉由實作將創意轉化為智慧生活的解方。

選拔結果為：迷宮類共9隊（國小5、國中4）、爬坡類8隊（國小3、國中3、高中2）、循跡類9隊（各級各3）、創意類4隊（國小1、國中2、高中1），完整名單公告於教育局資訊網。

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