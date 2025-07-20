丹娜絲風災後台南校園清理逾8成　教育局：114學年如期開學

▲台南市教育局與各校總動員進行災後清理作業，竹埔國小校舍損壞嚴重，現場仍持續修復中。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

丹娜絲颱風侵襲造成多所學校受災，台南市教育局與各校近日總動員展開災後復原作業，截至20日，整體校園環境已恢復超過八成，教育局指出，暑期課輔、夏日樂學等活動已順利展開，雖仍有部分學校災損較重，相關修繕與因地制宜的開學方案已同步啟動，確保114學年如期開學。

教育局長鄭新輝表示，對於受災最嚴重的竹埔國小，日前已陪同教育部長鄭英耀親赴現場勘災，承諾提供專案支援。若校舍於開學前無法修繕完工，將啟動跨校合作預案，安排師生與鹽水區歡雅國小共學，採雙導師協同教學，讓學生不因災害而中斷學習。

鄭新輝強調，竹埔國小先前即參與偏鄉跨校共學計畫，與坔頭港、歡雅國小皆有合作經驗，此次將延續模式並強化學生照顧。教育局也同步安排專人分區輔導災後復原，並結合38家在地廠商協助清除校園倒木，預計7月底前全面完成清運。

教育局補充，截至目前已動員教職員工達9360人次，為防範登革熱疫情，所有學校也須於8月10日前完成環境消毒。針對仍需施工的校區，教育局已要求各校做好工區與教學區區隔，強調「安全第一、復原不停、開學如期」。