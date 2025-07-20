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57歲蓮舫再戰政壇！一開票就當選　怒批執政黨「只顧自己口袋」

▲▼蓮舫。（圖／翻攝自Facebook／蓮舫（事務所））

▲蓮舫。（圖／翻攝自Facebook／蓮舫事務所，下同）

記者董美琪／綜合報導

日本第27屆參議院選舉20日舉行投開票，具有台灣血統的前參議員蓮舫，以立憲民主黨比例代表身份參戰，選票開出不久便傳出她成功當選的消息，這也是她第五次進入國會。

蓮舫去年7月投入東京都知事選舉，參選即視同辭去參議員一職。這次勝選，代表她在短暫離開政壇後，時隔一年再度回到中央政治舞台。

蓮舫現年57歲，父親來自台南，母親則為日本人。早年曾在日本媒體圈發展，擔任過電視節目主持人，2004年首度以民主黨籍身分當選東京選區參議員。在過去民主黨執政期間，她曾任行政刷新大臣，後來也擔任民進黨（民主黨後續政黨）的黨魁。

▲▼蓮舫。（圖／翻攝自Facebook／蓮舫（事務所））

去年她以無黨籍身份角逐東京都知事，獲立憲民主黨與共產黨力挺，最終雖敗給小池百合子與石丸伸二，仍拿下逾128萬票。選後她曾在社群平台表明，暫無重返國會的打算。不過，由於她聲勢仍高，具備廣泛支持與知名度。立憲民主黨代表野田佳彥看準其號召力，決定提名她投入參議院選戰。

在此次選舉期間，蓮舫強調更換政權的急迫性，批評執政的自民黨無視民生痛苦，甚至爆出「私設小金庫」爭議。她表示：「物價上升壓得民眾喘不過氣，但政府卻只顧自己利益，這樣的政治必須畫下句點。」

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