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新低壓系統發展逼近！氣象專家曝成颱時間點

▲中央氣象署發布大雨特報。（示意圖／ETtoday資料照）

▲氣象專家指出，又有新一波低壓發展恐成颱風。（示意圖／ETtoday資料照）

記者楊庭蒝／綜合報導

受到薇帕颱風外圍雲系及季風低壓帶共同影響，今、明（20日、21日）全台天氣不穩，各地陸續出現短暫陣雨或雷雨，東部與南部山區不排除有局部大雨或豪雨發生。氣象專家指出，台灣東南方低壓活動頻繁，本週還有新一波系統接近，未來兩週恐持續籠罩在季風低壓槽內，最壞情況可能一路延續至8月上旬。

天氣風險公司氣象分析師吳聖宇在「天氣職人」粉專指出，儘管薇帕本身不會對台灣造成直接衝擊，但其東側與西南季風結合形成廣闊的低壓帶，使整體環境持續濕熱不穩，容易出現強對流系統。今晚至明日（20日晚至21日）台灣東南方有一個不成形的低壓先行通過，將使原本稍歇的雨勢再度增強，東半部尤為明顯，西半部午後則要留意強對流雷雨發展。

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不過這還不是結束。吳聖宇提醒，週二至週三（22日至23日）台灣東南方海面恐有另一個熱帶系統生成，未來有機會發展為熱帶性低氣壓甚至颱風，並逐漸往琉球南方至台灣以東海域靠近。雖目前各模式預報分歧，有的模擬路徑較接近東、北部陸地，也有偏離台灣者，實際影響仍需密切觀察，預測本週四、五（24日、25日）可能生成今年新颱風，路徑可能接近台灣北部或東部。

他預估，週末（26日至27日）該熱帶系統有機會逐漸北上遠離台灣，不過屆時整個季風低壓槽仍橫亙自南海北部、中國華南、台灣到日本南方海面，台灣仍將處於低壓槽控制下，午後對流與降雨機率不減，短期內難以恢復典型穩定夏季天氣。

吳聖宇直言，若未來兩週再有熱帶系統發展、靠近，台灣所受影響恐不間斷，最壞情況可能要等到8月上旬，才有機會回到午後雷陣雨為主的夏季天氣型態。

中央氣象署預報員張竣堯則表示，週日、週一（20日、21日）花東地區降雨明顯，西半部則從週日下午起出現午後雷陣雨發展。22日至週末期間，台灣整體處於低壓帶環境之中，須持續留意短延時強降雨與午後雷雨等劇烈天氣。

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