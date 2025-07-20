快訊／俄7.4強震！日氣象廳：「北海道到沖繩」發布海嘯預報

▲俄羅斯外海發生強震，日本氣象廳針對太平洋沿岸地區發布海嘯預報。（圖／翻攝自日本氣象廳）



記者王佩翊／編譯

俄羅斯堪察加半島外海20日下午接連發生多起地震，其中最強的一次地震規模達7.4（原為7.5，後下修）。對此，日本氣象廳也緊急針對北海道至沖繩的太平洋沿岸地區發布海嘯預報，提醒民眾注意部分海面波動，不過暫時不須擔心造成危害。

根據SBS NEWS報導，堪察加半島附近在日本時間7月20日下午3時49分（台灣時間下午2時49分）發生規模7.4地震，震央位於彼得羅巴甫洛夫斯克（Petropavlovsk-Kamchatsky）東方約144公里處，震源深度20公里。

地震發生後，氣象廳隨即於20日下午4時16分（台灣時間下午3時16分）針對日本境內太平洋沿岸多地發布「海嘯預報（僅海面有些微變動）」，涵蓋範圍從北海道一路延伸至沖繩，提醒沿岸地區居民注意海面可能出現的異常變化。

氣象廳表示，預估海嘯高度不超過0.2公尺，最早可能於20日下午5時半在部分沿岸地區發生海面波動變化。

此次發布海嘯預報的地區包含北海道太平洋沿岸東部、北海道太平洋沿岸中部、北海道太平洋沿岸西部、青森縣太平洋沿岸、岩手縣、宮城縣、福島縣、茨城縣、千葉縣九十九里外房、千葉縣內房、伊豆群島、小笠原群島、相模灣三浦半島、靜岡縣、愛知縣外海、三重縣南部、和歌山縣、德島縣、高知縣、大分縣豐後水道沿岸、宮崎縣、鹿兒島縣東部、種子島屋久島地區、奄美群島吐噶喇列島、沖繩本島地區以及宮古島八重山地區。