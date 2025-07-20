宿霧災難狀態！薇帕颱風襲菲律賓釀災情　逾10萬人受災

▲薇帕颱風來襲，菲律賓各地出現災情。圖為奎松市廣告看板掉落。（圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

薇帕颱風（Wipha，菲律賓命名為Crising）挾帶強風暴雨侵襲菲律賓，出現淹水、樹木倒塌、土石流等災情，道路、橋樑無法通行，上千人滯留港口，至今導致3人受傷、4人失蹤，總計10萬多人受災。中部城市宿霧等地已於18日宣布進入災難狀態。

菲律賓詢問報、菲律賓星報等報導，受到薇帕颱風及西南季風影響，菲律賓部分地區強降雨將持續至22日，全境多地發生土石流、淹水災情，全境25座城鎮遭遇斷電，建築物、基礎設施損毀，停班停課，西米沙鄢地區（Western Visayas）多地進入災難狀態。

▲電線桿倒塌。（圖／達志影像／美聯社）

宿霧在過去這周因為暴雨引發大面積淹水災情與交通癱瘓等狀況，當局召開緊急會議呼籲宣布進入緊急狀態，警局則是依據建議調動人員與資源協助救災。

菲律賓國家減災管理委員會（NDRRMC）表示，薇帕共計影響10萬5313人，約1萬4935人住進疏散中心，另有7410多人前往其他地點避難。

海岸警衛隊通報，截至19日上午，共計1280名旅客、卡車司機、貨運人員滯留42處港口。旅客拉古納（Ella Laguna）指出，一行人來到港口才發現所有海上航班取消，售票處關門，也沒有工作人員協助。