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還有熱帶系統「最新模擬路徑」　侵襲機率曝

（圖／翻攝「氣象應用推廣基金會」專欄）

▲吳德榮說，最新歐洲系集模式周五晚間8時侵襲機率圖顯示，熱帶系統以從台灣東側北轉的機率最高（70%），北台灣被侵襲機率則維持約在40%。（圖／翻攝「氣象應用推廣基金會」專欄）

記者陳俊宏／台北報導

氣象專家吳德榮表示，各國模式顯示，周三起有熱帶系統逐漸發展，但動向有顯著差異，顯示有很大的不確定性；歐洲系集模式50次的模擬顯示，以從台灣東側北轉的機率最高（70%），北台灣被侵襲的機率則維持約在40%左右，應密切觀察。

吳德榮在「氣象應用推廣基金會」專欄提到，最新歐洲模式（ECMWF）模擬顯示，今日受薇帕颱風外圍及季風環流影響，中部以北局部偶雨，氣溫略偏高，東半部及南部有較大雨勢，要注意連日大量降雨致災。

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吳德榮說，最新模式模擬顯示，周一受季風環流影響，水氣多、大氣不穩定，各地有局部陣雨或雷雨機率，東半部仍有較大雨勢；周二、周三仍在季風環流內，大氣不穩定，東半部有明顯降雨，西半部山區午後有局部陣雨或雷雨，並有擴展至部分平地的機率；周四起的天氣變化，則與季風環流內的發展熱帶系統及其動向有關，仍需繼續觀察。

▼最新薇帕颱風路徑潛勢預報圖。（圖／氣象署）

（圖／氣象署）

吳德榮提到，最新氣象署路徑潛勢預測圖、最新歐洲系集模式皆顯示，今天、周一薇帕挾強風豪雨，侵襲港、澳、廣東沿岸一帶。

吳德榮提醒，此外，各國模式顯示，周三起季風環流內另有熱帶系統逐漸發展，但動向有顯著差異，顯示有很大的不確定性；歐洲系集模式50次的模擬顯示，以從台灣東側北轉的機率最高（70%），北台灣被侵襲的機率則維持約在40%左右，各國模式皆持續調整，應密切觀察。

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