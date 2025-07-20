快訊／8級強風來了「全台下4天」　大雷雨轟1縣市

▲最新雷達回波圖。（圖／氣象署）



記者陳俊宏／台北報導

防8級以上強陣風，全台再下4天！中央氣象署今天清晨5時42分，對台東縣發布「大雷雨即時訊息」，持續時間至6時45分，請慎防劇烈降雨、雷擊，溪（河）水暴漲，坍方、落石、土石流，低窪地區慎防淹水。

►大雷雨示警區域

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台東縣卑南鄉、太麻里鄉、金峰鄉

►豪雨特報

屏東縣、台東縣、花蓮縣

►大雨特報

宜蘭縣

氣象署今晨發布「豪大雨特報」，薇帕颱風外圍雲系及低壓帶影響，易有短延時強降雨，今日花蓮縣、台東縣及恆春半島仍有局部大雨或豪雨，綠島、蘭嶼、宜蘭地區及屏東山區亦有局部大雨發生的機率，請注意雷擊、強陣風及溪水暴漲，低窪地區請慎防積水，連日降雨，山區請慎防坍方、落石及土石流。

▼最新累積雨量圖。（圖／氣象署）



氣象署今晨發布「陸上強風特報」，薇帕颱風外圍雲系及低壓帶影響，今晨至周一晚上，基隆市、新北市、南投縣、台南市、高雄市、屏東縣、宜蘭縣、花蓮縣、台東縣（含蘭嶼、綠島）、澎湖縣、金門縣、連江縣局部地區有平均風6級以上，或陣風8級以上發生的機率。

氣象署指出，今天受薇帕颱風外圍環流及低壓帶影響，花東地區、恆春半島及南部山區有陣雨或雷雨，易出現局部大雨或豪雨，其他地區也有局部短暫陣雨或雷雨，並有局部大雨機率。

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象署）



氣象署說，周一薇帕颱風外圍環流及低壓帶影響，各地天氣持續不穩定，花東地區、南部山區及恆春半島有短暫陣雨或雷雨，並有大雨或局部豪雨機率，其他地區有局部短暫陣雨或雷雨，並有局部大雨機率。

氣象署表示，周二至周六低壓帶影響，天氣不穩定，降雨機率高，周二、周三東半部有較廣泛的短暫陣雨或雷雨，花東有局部大雨機率，其他地區有局部短暫陣雨或雷雨；周四至周六雨勢稍緩，東半部有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區午後有局部短暫雷陣雨。

▼薇帕颱風持續遠離台灣。（圖／氣象署）