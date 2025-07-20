可能還有新颱風　今「雨最大」地區曝

▲輕颱薇帕持續遠離台灣。（圖／NOAA）



記者陳俊宏／台北報導

今日東半部、南部山區有大雨或豪雨機率，且可能還有新颱風！中央氣象署預報員林定宜表示，周二到周六低壓帶影響，當中可能有新的熱帶系統，包括熱帶性低氣壓或颱風都有可能，不確定性滿高，還要再觀察。

►豪雨特報

[廣告]請繼續往下閱讀...

屏東縣、台東縣、花蓮縣

►大雨特報

宜蘭縣

林定宜接受《ETtoday新聞雲》訪問指出，今天輕度颱風薇帕外圍環流影響，天氣較不穩定，東半部、南部山區可能有大雨或豪雨機率，其他地區有局部短暫陣雨或雷雨，並有局部大雨機率；而薇帕可能增強成中度颱風，朝廣東西側往雷州半島方向。

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象署）



林定宜說，周一薇帕颱風外圍環流加上低壓帶影響，花東、南部山區、恆春半島有短暫陣雨或雷雨，並有大雨或豪雨機率；其他地區有局部短暫陣雨或雷雨，並有局部大雨機率。

林定宜提到，周二至周六低壓帶影響，周二、周三東半部有較廣泛為短暫或雷雨，花東有局部大雨機率，其他地區有短暫陣雨或雷雨；周四至周六雨勢稍緩一些，東半部有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區午後有局部短暫雷陣雨。

林定宜表示，要觀察低壓帶中可能有新的熱帶系統，包括熱帶低壓或颱風都有可能，會不會影響或經過台灣上空，目前各模式滿分歧，不確定性滿高，還要再觀察。

▼最新薇帕颱風路徑潛勢預報圖。（圖／氣象署）