　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

越南下龍灣「觀光船翻覆」增至37死　倖存女淚憶：救不出更多人

記者張方瑀／綜合報導

越南廣寧省下龍灣一艘編號為QN-7105觀光船19日在暴風雨中翻覆，事發後當局緊急展開搜救。越南海軍20日凌晨1時30分指出，船隻已被翻正並拖回岸邊，救難人員在船艙內再尋獲3具遺體，讓罹難總數升至37人，另有11人獲救、仍有5人下落不明。

根據VnExpress報導，這起意外發生在19日13時30分左右，當時觀光船正載著48名遊客和5名船員，沿著二號航線遊覽下龍灣，預計當天下午返回港口。不料航行至木頭洞（Hang Đầu Gỗ）以東時，原本晴朗的天氣驟變，烏雲密布、雷雨冰雹齊下，強風掀起巨浪，將長24公尺、載重12噸的觀光船翻覆，僅剩船底露出水面。

▲▼越南下龍灣觀光船翻覆。（圖／翻攝自@VietnamNewsVNS）

▲越南下龍灣觀光船翻覆。（圖／翻攝自@VietnamNewsVNS）

事發後，越南當局立即調動近300人參與搶救，包括海軍、海岸警衛、邊防部隊、廣寧省軍區及救難警察，並出動約30艘船艇。海軍還派出超過20名隸屬126旅的水中特戰隊員深入搜尋。

倖存的38歲L女回憶事發當下的情況，當時她和丈夫、兩名孩子同在船上，如今家人仍下落不明。她表示，當時船身準備翻覆時，自己剛好坐在船尾，才找到出口逃生，但外頭正下著雷陣雨，她必須浸泡在冷海水中，還不斷嘗試潛回船艙救人。

▲▼越南下龍灣觀光船翻覆。（圖／翻攝自@VietnamNewsVNS）

▲越南下龍灣觀光船翻覆。（圖／翻攝自@VietnamNewsVNS）

「第一次鑽進去沒成功，我再上來換氣，接著又潛進去，但裡面氧氣已經不夠了。」她哽咽表示，雖然自己有游泳、潛水經驗，仍無法救出更多人，只能協助另一名女子脫困，「我只希望大家都平安，真希望我能救更多人。」

另一名倖存者43歲H男則指出，他與13名大人、1名孩童同行，當時船遭強風襲擊開始傾斜，「大家都嚇到跌倒。」他說，自己在船艙內已穿好救生衣，深吸一口氣潛水逃出，但因泳技不佳，被浪打散漂離船隻約1公里，近3小時後才被經過的漁船救起。

目前救援行動仍在進行，然而根據越南國家氣象水文預報中心指出，今年第6號颱風薇帕正朝越南北部逼近，今晚起當地風力將自6級逐漸增強至11級，陣風可達14級，浪高達2至4公尺，靠近風眼處浪高更可能達3至5公尺，搜救面臨更多挑戰。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

07/18 全台詐欺最新數據

更多新聞
563 2 9136 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
湖人再補強！　將簽年度最佳防守球員
增至37死！下龍灣倖存女淚：救不出更多人
消失12年「蜻蜓哥哥」近況曝！遭詐騙7千萬　一度淪清潔工
星巴克大杯以上買一送一！　明起連兩天
煙火Labubu變導彈！　空中詭轉90度直衝人類

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

越南下龍灣「觀光船翻覆」增至37死　倖存女淚憶：救不出更多人

煙火Labubu變導彈！空中詭轉90度直衝人類　破9000萬人次觀看

加薩援助站再開火！　以色列軍隊「無差別掃射」釀32死

濟航空難「甩鍋機師、鳥擊」家屬氣炸　官方調查報告急喊卡

Coldplay演唱會抓姦　科技公司CEO「人生轉捩點」請辭下台

3年前就示警！　日本政府告誡日商：若中國攻台「撤離靠自己」

台灣也一樣？美前官員揭川普目標　南韓關稅最低15％起跳

澤倫斯基：已向俄國提議下周展開新和平談判

洛杉磯「汽車衝撞夜店人群」釀30傷！　肇事者中槍被拖下車圍毆

越南下龍灣龍捲風吹翻遊船34死！男童困船艙4小時「奇蹟生還」

被讚「好像李多慧」：我就是！ 無奈「為什麼都說我長得像」XD

【拿牛肉乾餵牛？】牛群暴怒上腳伺候????

【豔遇來得猝不及防？】男騎士紅燈滑手機被3女警攔下　網笑：人生的高光時刻

蔡依林真的來了！　LE SSERAFIM獻唱〈日不落〉

【命喪車輪！】總統官邸旁死亡車禍！　乳癌權威醫師北上開會被公車輾亡

周台英認找無執照學長抽血　談初心是讓女足隊員進步

【國道驚魂】遊覽車猛撞施工員！　擋風玻璃全碎40名旅客嚇傻

【下面起火了！】國道驚見車子開到燒起來了還在開

【終於道歉了】#女足抽血案 台師大校長吳正己 率教練周台英鞠躬道歉

【以為有狗在裡面‍】萌娃見路人推車頻上前檢查XD

越南下龍灣「觀光船翻覆」增至37死　倖存女淚憶：救不出更多人

煙火Labubu變導彈！空中詭轉90度直衝人類　破9000萬人次觀看

加薩援助站再開火！　以色列軍隊「無差別掃射」釀32死

濟航空難「甩鍋機師、鳥擊」家屬氣炸　官方調查報告急喊卡

Coldplay演唱會抓姦　科技公司CEO「人生轉捩點」請辭下台

3年前就示警！　日本政府告誡日商：若中國攻台「撤離靠自己」

台灣也一樣？美前官員揭川普目標　南韓關稅最低15％起跳

澤倫斯基：已向俄國提議下周展開新和平談判

洛杉磯「汽車衝撞夜店人群」釀30傷！　肇事者中槍被拖下車圍毆

越南下龍灣龍捲風吹翻遊船34死！男童困船艙4小時「奇蹟生還」

快訊／台中某大樓驚傳意外！　女高處墜落當場死亡

民國35年創立宜蘭老字號扁食！從清晨一路賣到深夜　

深入1820米！打破全球紀錄　陸挖到「最深」砂岩型工業鈾礦化

打擊封神仍不放棄投手夢　大谷翔平：想當二刀流到最後一刻

夏季孩童溺水「在家裡也會發生」　醫示警：水深10公分就有風險

說好要報到！求職者「發現1事」反悔　她愣：大家會在乎嗎？

越南下龍灣「觀光船翻覆」增至37死　倖存女淚憶：救不出更多人

零團購業配也賺翻！韓懸疑女王吸257萬訂閱　砸3億買江南豪宅

消失12年「蜻蜓哥哥」近況曝！遭新竹望族詐騙7千萬　一度淪清潔工

專業被刻板印象壓過去　女性律師常被稱「小姐」、「妹妹」

【下面起火了！】國道驚見車子開到燒起來了還在開

國際熱門新聞

越南下龍灣重大船難！已34人死亡

越南下龍灣翻船34人罹難！搜救畫面曝

越南下龍灣遊船翻！童困4hrs奇蹟生還

台灣也一樣？美前官員揭川普目標　南韓關稅最低15％起跳

Coldplay演唱會抓姦　科技公司CEO「人生轉捩點」請辭下台

越南觀光船翻覆37死　倖存女：救不出更多人

宏都拉斯「想復交台灣」讓中國急了

日政府警告日商　若陸攻台「撤離靠自己」

Coldplay演唱會抓姦！　美媒驚爆女HR也已婚

煙火Labubu變導彈！空中詭轉90度直衝人類　破9000萬人次觀看

抱小三看Coldplay　CEO恐賠「天價贍養費」

少女戲水失蹤　記者採訪「踩到遺體」嚇壞

奧運金牌驚傳離世！享年44歲留2子女

洛杉磯「汽車衝撞夜店人群」釀30傷！　肇事者中槍被拖下車圍毆

更多熱門

相關新聞

越南下龍灣遊船翻！童困4hrs奇蹟生還

越南下龍灣遊船翻！童困4hrs奇蹟生還

越南廣寧省下龍灣發生旅遊船翻覆悲劇，釀成嚴重死傷。截至7月19日晚上9時，共有45人被救出，其中34人不幸罹難，僅11人生還。獲救者當中，一名10歲男童奇蹟獲救，引發外界關注。救援人員指出，男童因被困於尚有空氣的艙間而逃過一劫，目前身體無恙但精神驚恐。

越南下龍灣翻船34人罹難！搜救畫面曝

越南下龍灣翻船34人罹難！搜救畫面曝

越南下龍灣重大船難！已34人死亡

越南下龍灣重大船難！已34人死亡

老翁迷途35公里　受困河床一夜

老翁迷途35公里　受困河床一夜

沒錢吃飯！獨居婦躺沙發「體重只剩30多公斤」獲救

沒錢吃飯！獨居婦躺沙發「體重只剩30多公斤」獲救

關鍵字：

越南下龍灣觀光船翻覆救援東南亞要聞

讀者迴響

熱門新聞

「最美重機女騎士」車禍死亡！享年35歲

越南下龍灣重大船難！已34人死亡

快訊／8級強風來了「全台下4天」　大雷雨轟1縣市

越南下龍灣翻船34人罹難！搜救畫面曝

越南下龍灣遊船翻！童困4hrs奇蹟生還

鄧佳華女友首現身談分手內幕出獄日曝光　

正妹招待所醉倒！遭脫衣性侵「拍私密照」

人妻尾牙完回家續攤遭性侵！變態廠商下場出爐

房客浴室落地窗前「全裸衝撞」看光光　台北喜瑞飯店決定改了

快訊／周台英先停聘再解聘　內幕曝光

LE SSERAFIM九份逛街「竟遇到成員親媽」　櫻花嚇壞：喔，我媽欸？

魔鷹：天堂的女王，永遠愛妳

可能還有新颱風　今「雨最大」地區曝

櫃姐拚24年退休金0元！法院幫討回209萬

「最美檢察官」不幹了！　揭人生新篇章：其實非常留戀不捨

更多

最夯影音

更多

被讚「好像李多慧」：我就是！ 無奈「為什麼都說我長得像」XD

【拿牛肉乾餵牛？】牛群暴怒上腳伺候????

【豔遇來得猝不及防？】男騎士紅燈滑手機被3女警攔下　網笑：人生的高光時刻

蔡依林真的來了！　LE SSERAFIM獻唱〈日不落〉

【命喪車輪！】總統官邸旁死亡車禍！　乳癌權威醫師北上開會被公車輾亡

熱門快報

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

美廉社高CP值料理包

美廉社高CP值料理包

「文里補習班」開課啦！開箱5樣美廉社獨家商品，一起來看看味道如何！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面