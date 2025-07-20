越南下龍灣龍捲風吹翻遊船34死！男童困船艙4小時「奇蹟生還」

▲男童受困船艙4小時奇蹟獲救。（圖／翻攝DNATRI）



記者柯振中／綜合報導

越南廣寧省下龍灣發生旅遊船翻覆悲劇，釀成嚴重死傷。截至7月19日晚上9時，共有45人被救出，其中34人不幸罹難，僅11人生還。獲救者當中，一名10歲男童奇蹟獲救，引發外界關注。救援人員指出，男童因被困於尚有空氣的艙間而逃過一劫，目前身體無恙但精神驚恐。

據目擊者指出，當救難人員發現這名10歲男童時，他正被困在翻覆遊船的客艙內，身體受寒、神情驚恐，但健康狀況穩定。男童未穿救生衣，被救出時一句話也說不出來。

親歷救援的下龍灣遊船協會副會長阮公歡透露，船艙因與海平面有50至60公分的落差，剛好保留部分空氣空間，讓男童得以維持呼吸並存活至獲救。

▼越南下龍灣翻船。（圖／翻攝《VTV電子報》）



這起意外發生在7月19日13時30分左右，編號QN-7105的「碧灣58號」旅遊船在行駛至下龍灣時突遭強烈雷雨與龍捲風襲擊，14時05分即失去GPS信號。船上當時載有48名遊客及5名船員。消息傳出後，廣寧省政府迅速指揮救援行動，相關單位聯合動員海軍、消防、邊防及潛水隊伍展開大規模搜救。

獲救男童來自河內市黃梅坊，事發時正與家人搭船旅遊，被救出時已受困4小時左右。他向家人表示，事發當下他掉入一處仍有空氣的客艙，極力保持冷靜等待救援，「我深吸一口氣，游過一個通道，潛水後又浮出水面。我大聲呼救，隨後便被船上的士兵拉上一艘船。」

▼越南下龍灣翻船。（圖／翻攝臉書／越南通訊社）



儘管身體狀況已穩定，但談及經歷時，男童仍顯得十分恐慌，尚未從驚嚇中完全恢復，需接受後續心理輔導。

當地居民表示，19日下午2點左右，天色突然變暗，隨後下起了腳趾大小的冰雹，並且伴隨著大雨、狂風與閃電。

目前，廣寧省設置前線指揮所，由第3軍區、海軍、邊防、海警等多個軍警部門聯合組成，並調用大量專業潛水裝備與在地救援船隻。儘管天氣轉差增加搜救難度，但各單位仍持續努力，盼能盡快尋獲所有失聯乘客，減少憾事擴大。