巴西12歲女童遭性侵懷孕！　產後「腦溢血」身亡

▲巴西12歲女童遭到22歲男子性侵後懷孕，並在生產時不幸死亡。（示意圖／CFP）



記者張方瑀／綜合報導

巴西驚傳一起令人髮指的人倫悲劇，有一名年僅12歲的女童，疑似遭到22歲男子性侵後懷孕，並在生產時因腦溢血不幸身亡，但她腹中的嬰兒奇蹟似地存活下來。

根據《每日郵報》報導，這名12歲女童在懷孕8個月時，因嚴重胃痙攣被緊急送往巴西東部城市貝洛奧里藏特（Belo Horizonte）的婦產醫院。然而，她在接受緊急剖腹產後，卻因腦溢血死亡，所幸孩子順利出生。

女童的家人表示，她住在瓦拉奧（Warao）原住民部落，初期出現噁心、食慾不振等懷孕症狀時，因年紀太小不理解發生了什麼事，因此好幾個星期都沒告訴父母，導致她從未接受任何產前檢查。

由於女童的特殊情況，醫院工作人員隨即通報警方。目前，警方已針對這起性侵弱勢人士的案件展開調查。

據悉，這名嬰兒的生父是一名22歲的男子，與女童住在同一個原住民社區。女童的叔叔托瓦爾（Andy Tovar）悲痛表示，「她的死是因為懷孕。是個成年男子（下手），我們已經知道他是誰了。」

在巴西，性侵弱勢人士最高可判處15年監禁。然而，目前尚不清楚嫌犯是否已被逮捕歸案。當地市政府表示，已向女童家屬提供專業諮詢和心理支持。

根據巴西法律，墮胎僅限於孕婦生命受到威脅，或懷孕是因性侵造成的情況。這起駭人聽聞的事件，也讓人聯想起阿根廷在2020年發生的類似案件；當時一名12歲女童遭性侵後懷孕，卻因當地政府禁止其墮胎，女童也被迫剖腹生下雙胞胎。

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