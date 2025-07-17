性侵殘殺1歲女嬰！　巴西男遭拖出警局「活活打死」當街焚屍

▲48歲的達席爾瓦被憤怒民眾私刑殺死。（圖／翻攝X）



記者吳美依／綜合報導

巴西48歲男子達席爾瓦（Gregorio da Silva）涉嫌性侵殘殺1歲女嬰，他前往警局自首後，被憤怒民眾當眾拖到大街上毆打，並且活活燒死，相關過程都被鏡頭拍下。

《每日郵報》報導，這起事件去年9月發生在亞馬遜州（Jutaí）城鎮茹塔伊（Jutaí），受害者一家人住在船上住家， 一覺醒來驚覺女嬰從家裡消失，嚇得趕緊報案。

調查人員透過監視器畫面，不到24小時便鎖定了達席爾瓦。他得知犯行被發現後，主動前往警局投案，並坦承性侵殺害女嬰，將屍體丟入河中。

消息傳開後，數十位民眾聚集在警局外要求伸張正義，甚至開始對警局投擲瓶子、燃燒彈、施放爆竹。隨後，他們衝破路障，制伏員警之後，將達席爾瓦拖到大街上。

現場影片顯示，達席爾瓦被民眾團團包圍，遭石頭等物品攻擊，他倒在地上一動也不動時，一名男子靠近點火。圍觀民眾見狀紛紛歡呼，還有人操起巨大木材，持續擊打的嫌犯著火的身體。

根據巴西媒體G1最新消息，這場私刑導致16名被告面臨謀殺罪及褻瀆屍體罪指控，其中包括女嬰母親。

ETtoday新聞網提醒您

性侵害就是犯罪，發現兒少性剝削，請撥打110、113。

