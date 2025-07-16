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貓咪餐廳老闆性侵3女員工！開「色色價碼」逞慾　高院判決出爐

性侵,撿屍,強暴,迷姦（圖／記者黃克翔攝）

▲貓咪餐廳老闆性侵3名女員工。（示意圖／記者黃克翔攝）

記者柯振中／綜合報導

新北市一名王姓男子在新莊區經營貓咪餐廳，怎料他前後對3名女員工伸出狼爪，動手性侵得逞，更是開出「性關係5,000元、打手X每次1,000元至2,000元」的價碼，要求女員工提供服務，因而被新北地院判刑。後續檢方、王男皆提出上訴，台灣高院審理後認定王男犯6罪，應執行1年及4年有期徒刑。

根據判決書內容，王男是新莊區某處貓咪餐廳的負責人，不過他被3名尚未成年的女員工控訴性騷擾、性侵。其中一名受害者A女稱，自己原先是餐廳顧客，是因為王男稱讚她「長得很可愛」，詢問要不要來打工，於是才到餐廳任職。

怎料A女工作不到一周，王男便開價每月8,000元，要求跟她交往。且上班的過程中，A女被要求穿連身短裙女僕服裝，休息的過程中，還遭王男撫摸隱私部位，讓她相當不舒服，但礙於對方老闆的身分，不敢多說什麼，只跟母親提起離職的念頭，接著便再也沒有去上班。

至於另一名受害者B女，則是指控王男開出「性行為每次5,000元、觸摸擁抱每個月8,000元及打手X每次1,000元至2,000元」的價碼，並且多次在廚房觸碰她的大腿、親吻後頸及擁抱，甚至撫摸她的私密部位。

性侵,撿屍,強暴,迷姦（圖／記者黃克翔攝）

▲貓咪餐廳老闆性侵3名女員工。（示意圖／記者黃克翔攝）

最後一位受害者C女則證稱，自己原先是餐廳顧客，是王男跑來搭訕，才會到餐廳當員工。後來因為家庭關係，C女說出想在外租房的想法，王男先以「幫忙清理貓砂」的理由，將C女帶回新莊住處，接著又提出「當女友免費住」的點子，想要讓C女住在他的新莊住處，不過因為房子裡還有另一名女員工，C女並不想答應。

沒想到，後來C女在王男的新莊住處聊天時，王男突然開始毛手毛腳、觸碰C女的私密處，並且自慰至射精後，又伸手沾了體液、再度性侵C女，嚇得C女再也不敢去上班。

新北地院經過審理，依照成年人對少年犯乘機性騷擾罪、與未滿十六歲之人為有對價之猥褻行為罪、成年人對少年犯強制性交罪等罪嫌，判處王男3個月、1年6個月及3年6個月有期徒刑，合併執行4年6個月。

根據《聯合新聞網》報導，檢方及王男均針對判決提出上訴，高院除駁回性騷擾防治法部分的上訴外，另認定王男犯了5宗罪嫌，判王男應執行1年、4年有期徒刑。

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