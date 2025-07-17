苦吞50%關稅！　巴西總統魯拉「強硬槓上川普」民調反漲

▲79歲的魯拉暗示可能爭取連任。（資料照／路透）



記者吳美依／綜合報導

巴西面臨川普政府的50%高額對等關稅，但總統魯拉（Luiz Inacio Lula da Silva）支持度卻意外出現今年首度回升，已經來到43%。

16日公布的最新民調顯示，魯拉政府支持率上升至43%，與5月調查結果相比，成長3個百分點。與此同時，魯拉政府的不支持率，也從上月的57%降至53%。

《路透社》報導，巴西對等關稅從4月初的10%暴增至50%，川普解釋高額稅率時指控，魯拉政府對川普盟友、巴西前總統波索納洛（Jair Bolsonaro）展開「獵巫行動」。波索納洛被指控，在敗選後策畫政變，企圖阻止魯拉於2023年就職，全案目前仍在審理中。

魯拉對此態度強硬，不僅表示將依據該國「經濟對等法」對美國商品反課50%關稅，也強調波索納洛政變案由巴西司法系統處理，不容干預或威脅，也不接受指教。

同一份民調也顯示，巴西民眾對於川普的做法普遍不滿，72%受訪者認為，川普因波索納洛案對巴西課徵關稅是錯誤決定，僅19%民眾支持這項措施。

這份民調由巴西金融公司Genial委託調查機構Quaest執行，時間為7月10日至14日，一共訪問2004名合格選民，誤差範圍為正負2個百分點。