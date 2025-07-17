約正妹歡唱...他被控「性侵致羞忿自殺」　一、二審無罪理由曝

▲女子與程姓男子發生關係4個多月後輕生，家屬提告「強制性交致人羞忿自殺」，二審無罪。（示意圖／123RF）

記者吳銘峯／台北報導

台北市程姓男子2023年2月間經友人介紹，認識正妹小家（化名），並約出於KTV歡唱，當晚2人就發生關係。但小家的家人事後指稱，小家因遭程男性侵，鬱鬱寡歡，最後於7月間自縊身亡，檢方因此依照可處10年以上有期徒刑的「強制性交致人羞忿自殺罪」提起公訴。一審判決程男無罪，檢方上訴第二審，高等法院審理後，二審仍判程男無罪。可上訴。

檢方起訴指稱，程男與小家2023年2月間經人介紹認識，雙方於當月28日第一次約出見面，一起於台北市某KTV歡唱到凌晨4、5點，2人與另一名李姓友人共同搭乘計程車返家。到了程男家樓下，程男突然開口邀請小家一起上樓，還打包票絕對不會亂來，小家就答應程男，一起進入程男家中。2人躺在床上後，程男就藉機與小家發生關係。

不過小家家屬指稱，小家當時在床上有明確拒絕與程男發生關係，但仍遭程男硬上得逞；也因為遭侵犯後，小家引發憂鬱症，最後於7月3日間輕生。故此，家屬提告，檢方經過偵訊後，依照刑法「強制性交致人羞忿自殺罪」提起公訴，若判刑確定，可處10年以上有期徒刑，刑度堪比故意殺人罪。但一審法院審理後，判決程男無罪。檢方上訴第二審。

二審高等法院審理期間，程男否認犯罪，他主張，當天晚間邀請小家上樓，也購買了小家的盥洗用品，雙方間互有好感，是以情侶關係交往同居。不過交往期間，小家才向程男坦承自己有憂鬱症，經常服用安眠藥。程男更說，小家會因為小事而起口角，甚至還毆打程男、在程男面前自殘；因為不想再受小家情緒勒索，程男於當年4月底就主動提出分手，並要求小家搬走。

小家的家人則提出2人間的LINE對話紀錄，內容多次由小家提到「被強迫」的字眼。不過程男則提出更完整的對話紀錄，其中光是2023年3月4、5兩日，就有多達近百頁A4紙的對話內容，包含告白、同居及對於性行為喜好接受度。此外，程男也提供交往初期兩人間之LINE紀錄，2人濃情蜜意地生活分享及交往規劃；小家還主動寫「我好喜歡你」，並以「我不配」、「我現在寧可當最爛 擺爛 爛泥 爛到不會有人愛我」、「從以前 我覺得別人就不該對我好」、「覺得 我不值得」、「手上的疤 沒有刀我用剪刀」、「我以前憂鬱嚴重是會失去理智 會斷片」等等話語回應。法院因此認定2人間存有情愫。

另外法院也勘驗小家閨蜜與其對話內容，小家會稱程男為「舔狗」、「狗子」；也告知閨蜜「狗子也會幫開車門欸」、「等等喔 我狗子生病」、「我代買藥給他」、「我覺得我要脫單了」，絲毫未提及性侵之事，顯見2人間確實存在感情。因此高院認為，程男並非違反小家意願而性交，最後仍判決程男無罪。

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