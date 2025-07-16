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4度性侵國小女友！19歲男噁喊：我太大　判3年10月

▲桃園市羅姓男子2021年與未滿16歲少女交往成為男女朋友，羅男明知少女未成年卻連續與少女發生親密關係，害少女懷孕被家人發現報警提告。（示意圖／取自免費圖庫123RF）

▲19歲男性侵小女友，減刑處3年10月。（示意圖／取自免費圖庫123RF）

記者郭玗潔／南投報導

南投一名19歲男子和小五女童交往，並4度前往女童雲林住處，不顧她拒絕，強行對她猥褻、指侵得逞，事後還傳訊給女童表示「昨天為什麼我進不去？我太大」。全案經南投地院審理，法官依陳男犯3個加重強制猥褻、1個加重強制性交，減刑合併處3年10月徒刑。可上訴。

判決指出，陳男在2023年4月15日時，透過IG認識小五女童貝貝(化名)，進而成為男女朋友，並在同年6月28日中午前往貝貝住處，不顧貝貝抗拒，將手伸進貝貝衣內撫摸胸部，又於7月4日16時許，在貝貝父母的房間內，不管貝貝喊「不要」，再度猥褻她的胸部和下體，並隨即拉著貝貝到另間房內喊「我想做愛」，不顧她哭泣抗拒，強壓女童指侵得逞。另在同月10日中午時，再度猥褻她1次。事後貝貝父親察覺女兒遭性侵，報警處理。

庭審時，陳男雖坦承猥褻犯行，但辯稱他只有想性交，但強制性交未遂。不過根據兩人IG對話，事後貝貝曾向陳男表示「我不要做愛」、「我一直說不要」、「你已經腦袋壞掉了」、「我就不想，而且你答應我，不會強迫我」，陳男也回稱「對不起啦」、「受不了了」、「說不要，但我一直用你」、「我當然知道自己錯哪裡ㄚ」、「昨天為什麼我進不去？我太大」，顯示陳男違反貝貝意願對她性交。。

此外，貝貝的父親也表示，他本來和女兒感情很好，會互相擁抱、親吻臉頰，有天卻突然發現女兒會閃躲，他原以為是女兒長大了，沒想到竟是因為遭陳男性侵。

法官認為，貝貝證述一致，也和陳男警詢、兩人IG對話相符，內容並非一般孩童日常生活經驗，如果不是貝貝親身經歷，無法做出如此一致的證述。判陳男犯行屬實，審酌陳19歲餘、正值青年，並無前科，且案發時兩人為男女朋友，陳因一時失慮犯下本案等情，認為他情堪憫恕，以刑法第59條減刑，依陳犯3個加重強制猥褻、1個加重強制性交，合併處3年10月徒刑。可上訴。

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