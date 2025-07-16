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柯文哲延押庭發言全文曝！喊「押我一個就好了」：我死都不會逃

▲▼台北地院今（8日）審理京華城案，提訊在押被告柯文哲、應曉薇，傳喚時任台北市都市計畫委員會技正胡方瓊作證。（圖／記者黃哲民攝）

▲前民眾黨主席、前台北市長柯文哲。（圖／記者黃哲民攝）

記者柯沛辰／綜合報導

前台北市長柯文哲涉京華城案，遭羈押11個月，他15日在延押庭發出3點呼籲，首先是「司法勾結特定媒體」應嚴肅處理，維護台灣社會對司法的信度，第二是不要牽扯無辜守法的公務員，「押我一個就好了」，第三是不要用司法打擊公務員士氣，「公務員以後怎麼敢主動做事？」。他強調，死都不會逃亡，若要交1億保金，「我寧願繼續被關」。

柯文哲臉書刊出延押庭發言全文如下：

我已經羈押11個月，但今天不從個人的角度，而要以一個更寬廣的角度來討論本案，我有3個意見：

第一， 我在上星期指責檢察官唾面自乾，但我不希望你們真的唾面自乾。「司法勾結特定媒體，淪為政治打手」這個社會印象一定要嚴肅處理。

檢方扣押手機、USB，然後裏面的資料，不在卷宗之內，甚至未曾在法庭上出現，卻一而再，再而三在媒體刊出。日前彭振聲副市長太太墜樓輕生的消息傳出，輿論大譁，鏡新聞又出來當側翼，再一次把未曾公開的偵訊資料刊出，做媒體的認知作戰，這已經不是第幾次的問題，而是太多次了。

我知道在座的檢察官一定會說：「這不干我們的事，我們絕對沒有洩密」。我相信不是你們在洩密，或者是配合做媒體操作。但人民看到的就是「司法配合特定媒體，淪為政治打手」這個事實。不是你假裝沒看到，事情就不存在，或者人民也跟著沒看到。

台灣司法的社會信任度本來就很低，但在你們手中會完全破產。承辦的檢察官，既然你們是現任的司法人員，就有義務責任去維護它，不可讓司法在你們手中完全破產。鏡新聞這件事一定要處理，要對社會有交待。你們會說你們已經處理過了，但根本就是虛晃一招，相對於檢方處理罷免連署偽造案，殺氣騰騰，動輒收押，這種處理方式也差太多了吧！檢察官你們千萬不要唾面自乾。司法是國家最後一道防線，要被人民信任，不可放任它毀壞。

我是選過總統的人，不管怎麼樣都希望台灣會更好。

第二，司法唯一的目的就是社會的公平正義，不要有太多的其他考量， 京華城案過程是合法的，因為公務員不可能說它違法然後一直做下去，不可能的。更何況我在當市長的時候，如果他們覺得有壓力、有問題，他們就會提報晨會，公務員是鐵飯碗，他們沒有必要為了誰去做一些不合法的事。

當然如果最後結果覺得不公平，大家不滿意，可以檢討可以討論，但為什麼一定要牽扯無辜的人？其實今天這個案子就是一定要去扯柯文哲才會搞成這個樣子。明白的講，你們要押人，押我一個就好了，何必去傷害這麼多無關的人。那天彭振聲副市長的太太已經犧牲了，還要有多少的受害人？

這三點，從複訊的逐字稿跟勘驗的錄音檔，我覺得公務員都很認真在討論市政，希望都市發展可以更好，可是在檢方眼中，怎麼都變成圖利的共犯？公務員過去一向被認為比較被動，不會去積極主動做事。我認為在我任內，我相當程度改變公務員的心態，他們願意更積極主動去解決問題，北流、北藝、大巨蛋、忠孝橋引道拆除、北門重現，若沒有一種很積極做事的態度，這些都沒辦法完成。但是在這個案子以後，公務員以後怎麼敢主動做事？

如果都委會做為一個獨立的委員會做出的決議，如果行之有年的 共識決 也算違法。如果會議全程直播，公開上網，卻被檢察官逐句逐字做最惡意的曲解，這些委員、公務員都被當作圖利罪的共犯，這個國家沒有辦法運作。我之前提到法國文豪雨果寫的小說「悲慘世界 」，裡面的警官自以為在執行國家的法律，但卻傷害一堆善良無辜的人。我也要提醒檢察官，殺了600萬猶太人的納粹軍官，他們當時也是自認為在執行國家的法律。拜託你們也想一下，不要使用國家機器而造成社會傷害。

第一、司法的社會信度要努力維護，第二、司法除了社會的公平正義，不要有太多的其他目的。第三，不要因司法而打擊了公務員的士氣，造成以後國家更大的問題。

我不是圖利貪污的人，但是也被羈押了11個月，我只能安慰自己說，看守所有供食宿，水電免費，還有24小時保全。我的房間24小時直播，而且都有人在看，我只好每天認真讀書，因為我白天都不敢躺下來發呆睡覺，怕人家說我很懶惰，所以我只好乖乖坐在那裡讀書給大家看，不過也真的讀了很多書，學問應該有一些進步。

京華城案可以檢討，公務員不可能說認為犯法然後一路把它走完，結果不滿意大家可以討論，但今天就是你們為什麼要把它當作政治案件來搞？剛才檢察官說如果我出去就會怎樣怎樣，其實我跟你講我才一個FB而已，我是要應付整個國家的機器在對打。我也不想再多說什麼，這個我也明白講，法官也不要有壓力，反正也差沒幾個證人，要押就押，押我一個就好了，其他無關的人就放他們出去。

法庭外每次都有一堆支持者喊阿北加油，所以我死都不會逃亡，交保金一億借來要花很多利息，所以要叫我交一億，我寧願繼續被關。

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