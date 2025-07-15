柯文哲庭上再開砲！轟北檢洩密勾結特定媒體：押我一人就好

▲柯文哲今天被提訊到北院。（圖／記者黃哲民攝）



記者黃哲民、黃資真／台北報導

台北地院審理京華城案，今(15日)下午針對4名在押被告柯文哲、應曉薇、沈慶京、李文宗進行延押訊問，輪到柯文哲發言時，他再度砲轟檢方洩密特定媒體，從證據USB莫名被外洩，到現在彭振聲妻子過世，依舊故我，「要押，押我一個人就好，為何要波及許多無辜的人？」

柯文哲發言的8分鐘裡，直指檢方洩密特定媒體，司法公信力已經很低，卻勾結特定媒體當打手，他被查扣的USB（指行動硬碟）的內容沒出現在法庭，卻一而再再而三出現在媒體上，彭振聲妻子過世後，鏡新聞再度扮演側翼、報導偵查內容，「這不是第幾次的問題，而是太多次」。

柯文哲說，相信不是在座公訴檢察官做的，但人民看到的就是司法配合特定媒體當打手，「不能讓司法在你們（檢方）手中破產」，鏡新聞的行為一定要處理。雖然檢方一定會說已經有處理，但肯定只是虛晃一招，再度強調檢方千萬不能唾面自乾，「我是選過總統的人，當然希望台灣會更好！」

▲前台北市副市長彭振聲妻子謝夏蕎今(15)日舉行告別式 。（圖／記者吳世龍攝）



柯重申，京華城容積率案審議過程合理，公務員不可能一路違法，公務員是鐵飯碗，也不必配合誰違法，京華城容積率案是否合理，可以討論，但檢方就是要牽扯他本人，才變成今天的局面，「要押，押我一個人就好，為何要波及許多無辜的人？彭振聲的妻子已經犧牲...」

柯強調，勘驗證據可知悉公務員都是認真討論，但在檢察官眼中，卻全變成圖利共犯，以前人家說公務員不會積極做事，「在我任內，公務員變得願意積極做事，例如北流、大巨蛋、忠孝橋、北門重建」，這些都靠公務員積極推動才完成，「但是在這件案子（京華城案）後，公務員怎麼還敢再做事！」

柯說全程上網公開的會議紀錄，被檢察官逐字逐句曲解，他上周讀了作家雨果寫的《悲慘世界》，故事講述追殺出獄小偷的警察自認執行國家任務，其實是傷害社會無辜的人，而殺害600萬猶太人的德國納粹，也自認是在執行國家任務，「請檢察官好好思考」。