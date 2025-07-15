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京華城案法官問「替代羈押可能性」　柯文哲：若高額交保寧續押

▲▼ 柯文哲。（圖／記者黃哲民攝）

▲柯文哲涉犯京華城案仍在押，今（15日）出庭被法官問有無替代羈押可能性，表示若交保金太高，寧願繼續押。（圖／記者黃哲民攝）

記者黃哲民／台北報導

台北地院審理京華城案，今（15日）下午調查柯文哲等4名在押被告是否需要延押，審判長直接訊問有無替代羈押可能性？檢方明確表示「無此考量」，柯文哲則強調，自己從不貪污、沒搞錢，若交保金額太高，「我寧可不交保、繼續押！」合議庭將在評議後裁定。

審判長另諭知，本案預定今年（2025年）12月2日周二前，完成所有證人詰問程序，包括期間檢辯雙方可能新增的證人，接著從12月4日到12月19日，連續12個工作天全日開庭，進行提示證據、論告與辯論程序，全案辯論終結的可能時間點已浮現。

京華城案目前4名在押被告，包括柯文哲、威京集團主席沈慶京、台北市議員應曉薇，柯的高中同學兼競選總統期間財務長李文宗，本次羈押禁見將在下月（8月)1日到期，合議庭今下午2點起，先調查4人有無必要延押。

律師團替柯文哲爭取交保回家照顧母親盡孝道與陪伴妻子，柯本人則說他想開了，老實講，也只差沒幾個證人要詰問，「要押就押，但是其他人，就放了吧！」

審判長突然拋出「有無替代羈押可能性」，例如可提出多少保證金、是否附加人保等，這是合議庭第1次訊問沈慶京之外的3名在押被告，全場氣氛為之一變。

柯文哲中氣十足說「我絕對不會逃！」每次被提解出庭，外面都有支持者舉牌高喊加油，「我絕對不可能背棄支持者」，因此沒有逃亡之虞後、就剩下有無串證之虞，但他被羈押快11個月，每次出庭坐到底、「要串什麼？通通都聽懂了！」

柯文哲說若要交保1億元、「利息有多高？」他從不貪污、沒搞錢，如果交保金額太高，「我寧可不交保、繼續押！」柯去年（2024年）12月26日起訴移審後，合議庭2度准他交保各4000萬元、7000萬元，柯繳足獲釋，但經檢方抗告，都被高院撤銷發回北院更裁，和另3名在押被告從今年1月2日起羈押禁見至今。

應曉薇起訴移審後，也曾2度獲准交保各1500萬元、3000萬元，同樣都被高院撤銷。她今透過律師表示，當時保證金是借來的、要付高額利息，若仍交保3000萬元，也需再去借，假如還要附加人保，更難。

李文宗起訴移審後2度獲准交保各1000萬元、2000萬元，辯護律師表示李當時向親友籌借，現在的能力、500萬元是上限，至於人保目前沒對象，若有必要，會再洽詢。

沈慶京上周四（10日）已獲准交保3億元，包含1億元現金與人保出具2億元的保證書，尚未完成，沈仍在台大醫院住院治療、今沒出庭，律師團提出2位人保人選，都被合議庭認為資力不足，律師團強調沈不會逃亡、不會陷害朋友，請求適度審酌人保資力，但審判長沒讓步。

公訴檢察官建請延押柯、應與李3人，目前沒考慮替代羈押可能性，合議庭將在評議後裁定。

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