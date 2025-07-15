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應曉薇延押庭憔悴說夢話實境曝　李文宗控北檢逼供要害柯文哲

▲▼台灣高等法院今以4理由裁定撤銷原交保裁定，發回北院更裁，應曉薇抵達北院。（圖／記者李毓康攝）

▲應曉薇（中）涉犯京華城案被起訴後，曾短暫交保，目前在押。（資料照／記者李毓康攝）

記者黃哲民／台北報導

台北市議員應曉薇在京華城案涉犯收賄等罪嫌、目前在押，今（15日）在台北地院延押訊問中，面容消瘦的她以迷離口吻自問「我是誰？」說曾夢到法官讓她交保、檢方2個小時後就抗告，她還訝異李文宗怎在押、「以為他早就回家」，李堅稱無辜被羈押11個月，「我是小蝦米，無法對抗檢察官大鯨魚」。

應曉薇去年（2024年）8月底想搭機離台，被檢方境管措施攔下，卻換個機場企圖再闖關，被拘提到案訊問，開啟檢方發動偵辦京華城案，她被控收取威京集團主席沈慶京賄賂5250萬元、利用議員職權護航京華城違法取得容積獎勵，涉犯收賄等罪嫌。

▲▼ 柯文哲、應曉薇到北院。（圖／記者黃哲民攝，下同）

▲應曉薇（右）今（15日）到台北地院出庭，面容與身形明顯消瘦。（圖／記者黃哲民攝）

合議庭今下午進行第3次延押訊問，演員出身的應曉薇出庭以迷離口吻、有氣無力表示「要說什麼呢～」倒是她看見李文宗仍在押、嚇了一跳，「以為他早就回家」。

應曉薇說曾夢見今天開庭場合，感謝審判長給她充分討論機會，准她交保、不用羈押了，「但2個小時後，看電視新聞報導說，檢察官要抗告...」，她不禁自問「我是誰？」

應曉薇表示，捲入京華城案，讓她至今對任何事情都恐慌，儘管檢方認為她出庭感謝沈慶京捐款的說法、意圖串證，她仍要勇敢重申「感謝沈慶京的捐款、幫助很多人」。

應曉薇說著說著，突然吟誦「菩提本無樹、明鏡亦非臺，本來無一物、何處惹塵埃」，接著囈語似地「我現在什麼都不想說了～我只希望我媽媽健康～」

辯護律師說應曉薇接受陳情、為京華城的容積率案召開協調會，不構成違背職務行為，也沒有收賄的動機與必要，沈慶京捐款給基金會、應曉薇沒挪用，也沒責罵、施壓公務員，到案至今辯解始終一致。

律師請法官考量應曉薇在押期間多次因貧血暈眩、全身多處撞得瘀青，又心繫年近百歲的母親，也不可能放棄擔任議員多年的事業，更無外國居留權或海外資產、帳戶，絕無逃亡與勾串滅證之虞，請准許交保。

▲▼李文宗到北院。（圖／記者湯興漢攝）

▲李文宗（中）涉犯京華城曾交保，目前在押，今（15日）出庭自比小蝦米，無法對抗檢察官大鯨魚。（資料照／記者湯興漢攝）

李文宗堅稱2019年初轉任台北捷運董事長，再也沒參與京華城案的人事時地物，檢方卻硬說他當時仍是市府團隊核心，偵辦期間他應訊22次，檢方一直要他說不利於柯文哲的內容，他實話實說、沒依照檢方要求，結果羈押至今快11個月。

李文宗略顯激動說檢方偵辦本案「那麼大陣仗、動用那麼多資源」、「我是小蝦米，無法對抗檢察官大鯨魚」，他喊話檢方存有自認公平、代表正義一方的迷思，「在特定目標、情境裡推演」他的犯行、對他很不公平，李舉例醫學的雙盲實驗，請檢方別先入為主、「別忽略我基本權益」。

辯護律師替李文宗爭取交保，說檢方指控李叫妹妹李文娟，到案前將木可公司損益表碎掉、涉及滅證，但審理至今，檢方從未將這份損益表列為證據聲請調查，甚至今天聲請延押意見，也沒提到李有滅證之虞。

律師指出，李文宗不可能為交保，不實表示對柯文哲不利情節，反而審理勘驗呈現檢方偵辦時，沒依證人本意記載筆錄，唯一指稱李涉於京華城案收賄的共同被告朱亞虎，偵辦時本說非行賄，卻在檢方不斷威脅利誘與不正訊問下認罪，檢方似乎忘了「有利不利、一律注意」的法律要求。

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