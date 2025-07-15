北院今審柯文哲延押庭　柯臉書再發聲、直指偵訊過程一再重覆

▲前民眾黨主席柯文哲。（圖／記者黃哲民攝）



記者陳家祥／台北報導

台北地方法院審理京華城案，今天下午召開柯文哲等在押被告延押庭。柯文哲臉書今整理律師在庭上的發言，並指出，本案審理過程中，很不幸的有人重病、有人痛失至親，3位辯護人都同樣感到難過及遺憾，「也都能理解並同理審判長及合議庭所承擔的責任及壓力，你們辛苦了」。

柯文哲臉書整理3位律師發言整理，經過好幾位證人的交叉詰問，幾乎所有公務員都口徑一致堅稱，京華城案「程序合法，實體內容由都委會決議」，依最高行政法院向來的見解，對於像都委會這樣的獨立專家委員會，基於尊重其不可替代性、專業性及法律授權的專屬性，就應承認行政機關所為之決定，而應尊重行政機關依其裁量權所為之判斷餘地。

柯文哲臉書認為，既然程序合法，都委會的決議也沒有違背法令，柯文哲為何被羈押到今天，且已經羈押禁見長達11個月，我們不禁要問：本案被告柯文哲到底有何「犯罪嫌疑」？

柯文哲臉書指出，本案有三個重要證人，一位邵琇珮，一位朱亞虎，經過交叉詰問，朱亞虎的證詞，被證明幾乎都是「臆測、揣測」，依刑事訴訟法第160條規定，證人的個人意見或推測，並不得做為證據，就連210萬的政治獻金，朱亞虎明明多次表達那並不是行賄，卻被檢察官不斷誘導證人，把朱亞虎導向承認犯罪，檢察官這種不正訊問，使朱亞虎證述因為受到嚴重壓迫，已失去證據能力。

柯文哲臉書指出，第二位證人邵琇珮更證明了內政部早在99年的解釋函：「都市計畫可以給予容獎」，也就是透過都市計畫的法定程序，就是將公展、審議、公告、將獎勵項目納入計畫書，做為獎勵容積的依據，沒有適法性的問題，「審議程序絕對合法」。既然職掌相關業務的公務員都一致堅稱過程及審議合法，而且柯文哲根本沒有過問此案，又何來犯罪嫌疑？

柯文哲臉書提到，第三位重要的證人是彭振聲前副市長，但彭振聲早在去年偵查一開始的9月3日就已經認罪，其除了9月4日曾企圖翻供之外，基本不離9月3日、4日的內容，偵訊過程卻一再重覆。

柯文哲臉書指出，目前閱卷可得的，至少24次以上偵訊，檢察官明知彭振聲有低血鈉症，仍是經常問到深夜還不放過，其他還有看不到、沒有檢送法院的筆錄，但如果檢察官連這樣的偵查作為下，證據都不能鞏固，我們要問，我們要同情檢察官還是同情被告？

柯文哲臉書提到，彭振聲認罪後，本以為檢方去年10月就不會再延押彭，沒想到檢方一直覺得彭講得不夠多，仍繼續聲請延押，過程中還不斷地由某個特定檢察官反覆訊問彭及其配偶謝女士關於財產來源不明的部分，不斷地給彭施加壓力，一直到起訴後才同意給予彭交保，但財產來源不明罪的部分則故意留中不發、顯然是想要隨著審理的進度，伺機而動，要辦或不辦，權力是捏在檢方手裡。

柯文哲臉書更點名自由時報，日前更放話指出，彭振聲有傳訊北檢高層及法務部高層將保持認罪不再翻供，如果屬實，請問還有所謂串證、使本案陷於晦澀之虞嗎？

柯文哲臉書提到，在本案審理過程中，很不幸的有人重病、有人痛失至親，我們三位辯護人都同樣感到難過及遺憾，也都能理解並同理審判長及合議庭所承擔的責任及壓力，你們辛苦了。

柯文哲臉書指出，羈押已經進入第11個月，柯文哲其間歷經父喪、自身的病痛，現在最讓他掛心的是母親及太太，柯媽媽已經88歲高齡，除了之前有因腰椎滑脫到台大醫院進行急診，現在還明顯有退化及失智的情況，身心狀況每況愈下，這讓為人子的柯文哲時刻掛念、非常憂心。