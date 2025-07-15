獨／京華城案證人胡方瓊翻供　廉政署打臉：她看著筆電回答

▲京華城案證人胡方瓊在廉政署作證時，邊查看個人筆電邊做筆錄。（資料照／記者黃哲民攝）

記者劉昌松／台北報導

台北地院密集開庭審理柯文哲涉圖利京華城案，原本證稱京華城容積獎勵不合理的都委會前技正胡方瓊，上週出庭表示，先前筆錄記載有偏差，因遭催促才趕快在筆錄上簽名，形同當庭翻供，但廉政署審視偵訊光碟，當時胡方瓊邊看著自己的筆電邊回答，北檢認為，胡方瓊顯然受到壓力而維護特定被告，希望法院繼續羈押柯文哲，以免再有證人證詞遭汙染。

胡方瓊2018年到2021年間在台北市府都委會任職，2024年京華城案引起政壇議論後，胡多次透過LINE與都委會前執秘劉秀玲討論，她抱怨「公務員成所有箭靶，壓力大」，一下批當年都發局幕僚邵琇珮「有什麼資格怪都委會，都發局在第一線全沒擋」，一下怪都委會主委彭振聲「最大的主委耍帥，完全沒當我們的意見是回事」。

2024年7月15日，胡方瓊接受廉政署約談時表示，當時都委會幕僚的初研意見，是提醒委員討論自創容積獎勵項目的理由及合理性，「就京華城公司之說明，我們覺得都是很不合理的，完全無法說服我們幕僚這些人，沒想到最後卻說服了委員」，「彭振聲都沒有參採都委會的意見，都採納都發局總工程司邵琇珮的說法」，證詞明顯不利被控圖利的前台北市長柯文哲等人。

▲檢察官建議繼續羈押柯文哲，以免有其他證人證詞遭汙染。（資料照／記者黃哲民攝）

沒想到時隔1年後，京華城案的汙點證人邵琇珮改口稱當初認罪是「思慮不周」，接著胡方瓊出庭推翻過去證詞，強調「我當時用字應該更精準」、「回答時可以更謹慎，不做評論」，胡方瓊還指在廉政署詢問結束時想細看筆錄卻被打斷，廉政官催促「大姐！筆錄不要一個字一個字改！這不是公文，檢察官已經在外面等了！」讓她「心生恐懼」。

廉政署為此檢視訊問胡方瓊過程，發現胡方瓊接受詢問時，曾問廉政官「我不能開筆電對不對，不然都委會的…」，廉政官回應：「可以可以」，胡方瓊轉身拿出自己的筆電並說：「可以開哦，我們的那個資料很齊全」，接著胡多次在廉政官詢問到京華城案審議過程時，指著自己的筆電回答廉政官的問題。

當天上午詢問從9點11分到中午12點25分，廉政署依胡方瓊需求提供午餐與飲水，下午1點30分恢復詢問，下午3點38分開始檢視確認筆錄時，依胡方瓊要求多次修正、重新列印，廉政官解釋詢問筆錄是「盡量讓他(指筆錄)完整，這樣他(指後續檢察官複訊)可以更快，這樣可以幫助到你，也可以幫助到他們(檢察官)」。

北檢認為，胡方瓊當時看著電腦回答製作的筆錄，與全案事證吻合，上了法院卻明顯避重就輕，證詞顯然是受到外界壓力，應以偵查中供詞為準。檢方並指出，柯文哲授權臉書小編發文，如果證人說法不利，就加以批判攻擊，對證人造成心理壓力，若是讓柯文哲交保，其他證人證詞遭汙染的風險勢必提高，因此建請法院繼續延長羈押。