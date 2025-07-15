力挺徐巧芯反罷免　凌濤：綠友友藏污納垢的黑暗角落將永被蒙蔽

▲凌濤力挺徐巧芯反罷免。（圖／凌濤提供）

記者鄭佩玟／台北報導

首波立委罷免投票於7月26日舉行，國民黨立委徐巧芯遭綠營強力鎖定，國民黨桃園市議員凌濤今（15日）表示，保住徐巧芯，就是保住這個世代的青年參政，少個徐巧芯，我們就少了一個最重要的戰友，台灣就會少了勇敢堅毅的檢驗力量，「這不是催票而已，這是整個台灣檢驗力量的折損，一大堆綠友友藏污納垢的黑暗角落，永遠被蒙蔽，而你我的納稅錢，再也沒人保護，民進黨即將開懷大笑。」

大罷免進入關鍵倒數兩週，遭瞄準罷免的台北市5席國民黨立委把握週末假日，分別舉辦反罷免後援會成立，以及車隊掃街，透過陸戰強化催出支持者投出不同意罷免票。而台北市長蔣萬安周日在幫藍委徐巧芯站台時，感性發言更讓徐巧芯直接淚崩，蔣萬安更喊話支持者，「松山信義需要徐巧芯，蔣萬安需要徐巧芯，中華民國需要徐巧芯！」

凌濤今日也指出，如果連衝鋒陷陣的徐巧芯，在遭受民進黨惡劣無恥的全面攻擊，我們都沒辦法出來保護她，那請問這整個年輕世代誰還要站在最前線？少個徐巧芯，國民黨就少了一個最重要的戰友，台灣就會少了勇敢堅毅的檢驗力量。這不是開玩笑，也不是催票而已，這是整個台灣檢驗力量的折損，一大堆綠友友藏污納垢的黑暗角落，永遠被蒙蔽，而你我的納稅錢，再也沒人保護，民進黨即將開懷大笑。

凌濤認為，一個認真監督弊案的立委、推動軍人加薪的立委、努力幫勞工討回五天假的立委，不應該被罷免。在他眼裡，徐巧芯一直沒有變過，變得是勇士到了更大的舞台，就遭受更大的抹黑與攻擊。這不是任何個人的好惡，這不是一次的選舉而已，這是台灣民主的分水嶺，這是國民黨的灘頭之戰。7月26日必須風雨無阻，投下不同意。

