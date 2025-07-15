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普發1萬「藍委全數捐出」　周玉蔻轟噁爛：AI時代了還在演京劇？

▲▼行政院長卓榮泰拜會 國民黨團。（圖／記者屠惠剛攝） 

▲國民黨團14日宣布，所有藍委的1萬元要捐出。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者曾筠淇／綜合報導

立法院會11日藍綠白表決，最後通過「因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別條例」，拿掉台電千億補貼，改2300億普發現金1萬元。之後國民黨團表示，全體藍委會將自己的1萬元捐給社福機構。只是資深媒體人周玉蔻就忍不住直呼，「還在演京劇？」

立法院會11日藍綠白三黨表決大戰，最後通過國民黨版本「因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別條例」。國民黨主張，面對國際關稅戰，高通膨壓力、經濟疲軟，政府應直接回饋人民，因此特別條例拿掉台電千億補貼、改2300億普發現金1萬元，並放行國土韌性預算1500億，總計經濟規模5400億元。

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國民黨團14日表示，國民黨全體立委苦民所苦、急民所急，決議將每一位藍委個人的1萬元現金，全數捐贈予社福機構。國民黨立委預計捐贈的社福機構包含喜憨兒社會福利基金會、創世社會福利基金會、罕見疾病基金會、中華民國運動神經元疾病病友協會。

對此，周玉蔻就在臉書上表示，先三讀通過普發1萬元，然後國民黨再說立委要全數捐出，「噁爛！AI時代了，這些藍委還在演京劇？捐1萬撈回幾百、幾千萬？」

底下網友紛紛回應，「延會領的薪水先捐出來」、「要看到捐款憑證或收據才算數喔」、「可以選擇不領嗎？根本是逼人民跟著他們做違法的事」、「幹嘛不捐現在為止的薪水？這些稅金小偷」、「講出自己的薪水全部捐出去才對」、「都還沒領到捐個屁」。

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