台灣剉咧等？川普「對中關稅談判」陷僵局　韓媒：轉施壓其他國

▲韓媒認為，美國最新公布的關稅稅率不減反增，是將對中貿易壓力轉向其他國。（圖／路透）



記者王佩翊／編譯

美國總統川普近日針對多個貿易夥伴宣布新一輪關稅政策，涵蓋24個國家及歐盟，預計8月1日起正式生效，然而經過數月的關稅談判，其中多個盟友的稅率竟不減反增。此舉也引發各國質疑，認為原本以中國大陸為主要施壓對象的貿易戰，正逐步擴展至美國盟邦，導致日本、南韓、加拿大、墨西哥和歐盟等國都受到嚴重影響，陷入震驚與不滿的情緒中。美國目前尚未公布台灣關稅稅率，行政院強調，談判仍在繼續。

根據NEWS1報導，川普於11至13日間陸續公布對等關稅政策，其中加拿大關稅自原先的25%提高至35%；歐盟及墨西哥則面臨30%的稅率。作為美國在東北亞重要盟友的日本，稅率也從24%微幅調升至25%。

值得注意的是，越南雖然關稅從46%降至20%，但跟原本雙方已談妥的11%稅率相差極大，讓為配合川普多項要求而頻頻讓步的越南依舊不滿。

加拿大早在川普第二任初期就成為貿易戰的首波目標，當時理由是未能有效打擊吩坦尼（芬太尼）走私，因此面臨25%關稅。經過一段時間的暫緩期與談判後，稅率卻從25%上升至35%。

至於歐盟，作為北約的核心成員，原先預期可透過談判將稅率從20%降至10%，但最終卻被加至30%。

觀察人士認為，川普政府的貿易策略似乎陷入僵局，甚至因為與中國的談判進展有限，轉而向其他盟友施壓，試圖轉移焦點，以追求政治利益。更有評論認為，川普此舉也許是在回擊外界對TACO的批評。TACO意指「川普總是退縮」（Trump Always Chickens Out），諷刺他立場搖擺。

美國目前尚未公布台灣的關稅稅率，行政院表示，談判仍在持續，已初步約定下一輪實體磋商時程，雙方也表達希望在8月1日期限前完成協議。