同床竟變惡夢？伴侶「分房睡」崛起　一人一床反而更甜蜜

▲同床共枕不再是甜蜜標配？現在愈來愈多伴侶選擇分開睡，據悉有不少人因此換來更長久、更甜蜜的感情。（圖／Pexels，下同）

記者萬玟伶／綜合報導

枕邊人不是敵人，但每晚一起入眠卻變成一場修羅場？在國際兩性議題引起共鳴的「睡眠離婚（Sleep Divorce）」話題，每隔一陣子也會在台灣社群熱議。根據日本《Women’s Health》報導，許多專家正重新定義「好關係」的必要條件——不一定是一起睡，而是睡得好！

分房不代表感情差 專家這樣說！

什麼是「睡眠離婚」？這並不是婚姻觸礁的代名詞，而是指伴侶為了確保睡眠品質，選擇分床、分房，甚至採取不同的作息時間入睡。簡單說，就是愛歸愛、覺歸覺。

[廣告]請繼續往下閱讀...

臨床心理學家麥可・布魯斯（Dr. Michael Breus）就直言，他不喜歡這個「睡眠離婚」說法，「聽起來好像感情出事了，其實只是單純選擇更舒服的睡眠方式罷了。」哈佛醫學院講師麗貝卡・羅賓斯（Dr. Rebecca Robbins）也認同，她提醒，「這個詞對某些情侶來說可能帶有負面暗示，甚至讓真正需要分房睡的人感到不安。」

睡在一起真的比較好？科學表示「不一定」

根據美國CDC（疾病管制與預防中心）建議，成人每天應有7～9小時的高品質睡眠。但羅賓斯指出，現代人生活壓力大，再加上伴侶的鼾聲、搶棉被、作息不合等情況，根本難以一夜好眠。

「如果一方是夜貓子，一方早睡早起，或其中一人患有睡眠障礙，彼此作息衝突就會直接打亂睡眠節奏。」她說道。即便有些研究指出，有伴侶的女性比單身女性睡得好，但羅賓斯提醒，「當控制了婚姻狀態、經濟壓力等條件後，這些差異其實就不明顯了。」

那睡在一起到底有沒有加分？答案是「看情況」。不少研究發現，穩定長期交往的伴侶，整體睡眠表現比短期交往者來得更佳。原因可能和「催產素」有關。這種俗稱「愛情荷爾蒙」的激素，會在擁抱、親吻、性親密時釋放，有助於降低壓力、增進睡眠品質。

一週合體兩天 分房也可以很浪漫

不過別以為實行「睡眠離婚」就代表感情冷淡。布魯斯強調，很多情侶其實是「平日分房、假日合體」，用最彈性的方式達成雙贏。他笑說，「這不代表你們每天都要分開睡，而是找到一種讓彼此都睡得安穩的節奏。」

如果已經試過換床墊、用白噪音、點香氛精油、下載助眠App，還是夜夜失眠，那麼，該是時候把「睡眠離婚」納入選項了。

一起好好睡 才是真正的長久相愛之道

「當你發現因為伴侶打呼或輪班工作搞亂作息，睡眠變得一團亂，分開睡不見得是壞事，反而是一種成熟的選擇。」專家建議，兩人願意好好坐下來談一談，制定適合雙方的睡眠協議，比天天忍耐更能保護感情。畢竟感情這件事，不必硬擠一張床才算甜蜜。一夜好眠，才能天天相愛！