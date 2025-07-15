獨／小學打到高中！可憐童每天只吃營養午餐　狠父給240萬求緩刑

▲台中一名少年遭父親虐待、不給飯吃，地院今日審理，周男稱已經完成調解，會積極補償。（圖／123RF）



記者許權毅／台中報導

台中市一名周男跟女友育有5名子女，周男卻長年毒打未成年兒子，甚至不給飯吃，害兒子僅能吃營養午餐果腹，甚至罹患重度憂鬱。台中地院今開庭，周男認罪，自稱月入20萬，已與兒子完成調解，願意未來8年每月給付2萬5千元（共240萬），讓兒子完成學業。周男律師稱，父子關係有所修復，請求緩刑。地院評議後，會再裁示是否改依簡易程序做出判決。

2006年出生的A姓少年，與生父母及4名兄弟姊妹同住於台中市，然而其父親周男自2015年起，以每周4次的頻率對少年施以暴力凌虐，每周多次以衣架、鐵製木柄或鐵鎚、皮帶等器物毆打兒子，從國小打到高中，甚至以掐頸、罰跪的方式加以虐待，兒子受傷後也不給予妥善醫療。更誇張的是，經常不給他飲食，導致少年每日僅能仰賴學校提供的營養午餐果腹。

2017年1月，少年因身上多處瘀傷被學校發現通報送醫，檢查出頭部及胸部挫傷，社會局趕緊將他安置，經過一段時間的觀察與評估後，最終安排其返家。

不料，返家後的少年卻依舊被周男施暴，2022年12月16日，少年再度被學校發現有多處傷勢，包括左眼撕裂傷，再次送醫並再次於社會局安置。經社福機構長期追蹤與心理評估後，少年確診患有創傷後壓力症候群（PTSD）與重度憂鬱症，檢方依妨害幼兒發展罪起訴周男。

台中地院今下午進行準備庭，周男認罪，也說明已經跟兒子完成調解，自陳目前擔任建材仲介，月入20萬、未婚、5個子女，請求緩刑。周男律師也說，父子經調解，可看出關係有修復，希望以修復式司法進行，讓父子關係不再因案件惡化，並請求緩刑、從輕量刑。

台中市社會局告訴代理人認為，周男確實已有為孩子著想、考慮未來發展，並以實際金錢給付當作補償，未來每月給付2萬5千元，直到完成高中至大學學業，其餘雜支也會一併負責，時間為8年，若周男積極替兒子復學，且有看到周努力幫忙、無再次不法侵害，下月有幫忙兒子復學，會視情形陳報供地院當作量刑參考。地院評議後，會再做是否改以簡易程序做出判決。