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新店污水接管再推進！第七標工程啟動　2029年萬戶後巷變乾淨

▲新店污水接管再推進 2029年萬戶後巷變乾淨。（圖／新北市水利局提供）

▲施工人員在後巷進行污水接管，將民眾排出的生活污水接入污水管線（示意圖）。（圖／新北市水利局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市政府水利局辦理「新店地區污水下水道系統（第二期）新建工程第七標分支管網及用戶接管」，已於今年6月10日決標，施工範圍涵蓋8個里，包含為國道三號與北宜路交界以南區域，將新增10,144戶接管，完工後可提升新店區接管率7.1%，總工程經費7億8,800萬元整，預計2029年9月完工。

水利局長宋德仁說，新店區污水下水道系統自2003年開始推動，共分為二期建設，其中第一期由內政部國土管理署代辦，於2013年全數竣工，第二期國土署代辦完成第一標至第五標後，由新北市府接續辦理，第七標工程包含新店區張南里、新店里、國校里、文中里、中興里、青潭里、美潭里、員潭里等8里，截至2025年5月底，新店地區污水接管率為62.53%，預計完成後可達69.63%。

▲新店污水接管再推進 2029年萬戶後巷變乾淨。（圖／新北市水利局提供）

▲「新店地區污水下水道系統（第二期）新建工程第七標分支管網及用戶接管」工程範圍圖。

宋德仁指出，過去住戶的廚房、浴室污水大多直接排到後巷水溝，不僅造成異味、孳生蚊蟲、積水等，也影響市容觀瞻，原本作為防火通道的後巷也變得雜亂難行，未來污水順利接管後，污水將直接排入下水道，不再污染環境，後巷整潔又通風，不僅更乾淨衛生，也讓都市整體環境品質再升級。

住在新店區的陳小姐表示，以前去其他已經接管污水的住家就發現，晴天時水溝都乾乾淨淨的，完全沒有臭味，讓人很羨慕，這次終於輪到我們這邊要開始接管了，真的很開心，未來生活品質會大大提升，以後不用再擔心後巷濕濕臭臭的，孩子玩耍、家人出入也更安心，到時候會配合政府的安排，希望工程能順利完成，早日享受乾淨舒適的居住環境。

▲新店污水接管再推進 2029年萬戶後巷變乾淨。（圖／新北市水利局提供）

▲污水接管後，後巷煥然一新，變得乾淨、寬敞、明亮。

透過管線將污水集中處理，不僅有效減少對環境的衝擊，更是打造永續城市不可或缺的關鍵，隨著接管效益逐漸展現，越來越多市民主動表達支持，並希望盡快納入接管範圍，雖然過程中難免會遇到施工不便等挑戰，但這正是邁向現代化城市不可跳過的一步，水利局也將持續傾聽民意，一步一腳印推動污水下水道建設，為市民營造更乾淨、舒適的生活環境；若民眾有任何污水接管相關疑問，皆可撥打免付費污水未納戶專線「0800-017-580（您要接-我幫您）」洽詢。

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