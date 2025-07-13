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民眾黨台南黨部號召百人進災區　顏耀星：賴總統不做小草來做！

▲民眾黨台南市黨部號召義工進入七股區重災區西寮里清理家園，協助高齡居民復原生活。（記者林東良翻攝，下同）

▲民眾黨台南市黨部號召義工進入七股區重災區西寮里清理家園，協助高齡居民復原生活。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

針對台南溪北地區在丹娜絲颱風後災情嚴重、部分地區復原進度緩慢，民眾黨台南市黨部13日號召志工逾百人，前往重災區七股區西寮里，展開清運家具、協助災民整理環境等行動，主委顏耀星強調：「賴總統不做，小草來做！」強調基層力量將補位政府遲緩的腳步。

▲民眾黨台南市黨部號召義工進入七股區重災區西寮里清理家園，協助高齡居民復原生活。（記者林東良翻攝，下同）

顏耀星表示，近日總統賴清德南下視察風災災區時，曾公開提及「不能什麼都靠國軍」，此言一出，引發基層反彈。他直言，當人民處於最無助的時候，政府的角色就是要挺身而出，而非推責任、甩鍋基層，「小草雖然勢單力薄，但我們願意主動挺進災區，協助高齡與弱勢家庭恢復基本生活機能。」

▲民眾黨台南市黨部號召義工進入七股區重災區西寮里清理家園，協助高齡居民復原生活。（記者林東良翻攝，下同）

今早清運行動由顏耀星帶隊，副主委江明宗、執行長江品璁、副執行長陳詩薇、榮譽主委林乃立與市黨部多位幹部皆全程參與，並獲得多個慈善團體與義工組織響應，合力協助清運堆積如山的泡水傢俱與垃圾。江品璁指出，日前他們也已前往麻豆果園幫助果農清理落果，14日還將前往安平瑞復益智中心協助院內環境清整。

▲民眾黨台南市黨部號召義工進入七股區重災區西寮里清理家園，協助高齡居民復原生活。（記者林東良翻攝，下同）

對於復電進度問題，江明宗批評賴政府「跳票」，原承諾週五全面復電，但至今仍有數千戶停電未解，讓災民與台電第一線員工都成了被犧牲的對象。他也質疑軍隊支援「高雄有、台南無」，痛批中央與地方調度失能，令人心寒。

▲民眾黨台南市黨部號召義工進入七股區重災區西寮里清理家園，協助高齡居民復原生活。（記者林東良翻攝，下同）

林乃立則補充，災後環境惡化若未及時清除垃圾，恐將引發登革熱等衛生危機，「我們不是要爭功，只希望快點把事情做好，讓人民少一點痛苦。」

▲民眾黨台南市黨部號召義工進入七股區重災區西寮里清理家園，協助高齡居民復原生活。（記者林東良翻攝，下同）

市黨部批評民進黨「政治掛帥」，江明宗直言，民進黨台南立委林俊憲雖高調勘災，但同時還在舉辦罷免宣講，讓人質疑究竟是重視災民，還是隻在乎政治利益，「民眾正在受苦，不是你們操作政治的舞台。」

▲民眾黨台南市黨部號召義工進入七股區重災區西寮里清理家園，協助高齡居民復原生活。（記者林東良翻攝，下同）▲民眾黨台南市黨部號召義工進入七股區重災區西寮里清理家園，協助高齡居民復原生活。（記者林東良翻攝，下同）

民眾黨表示，將持續協助災後各項復原行動，也呼籲中央與地方正視基層需求，勿讓受災民眾淪為政治角力下的犧牲品。

▲民眾黨台南市黨部號召義工進入七股區重災區西寮里清理家園，協助高齡居民復原生活。（記者林東良翻攝，下同）

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