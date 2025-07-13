搶修進入「最後一哩路」！大台南復電率97.4%　台電拚點亮最後一盞燈

▲台電重裝工班於學甲高幹區搶修高壓電力設備，全力協助災區盡速復電。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

丹娜絲颱風帶來強風豪雨，重創大台南地區電力系統，停電邁入第7天，台電新營區營業處13日表示，截至上午11時，累計復電戶數已達188195戶，復電率達97.4%，目前剩餘約4950戶仍待搶修，正全力朝「最後一盞燈」邁進。

據了解，目前各里全面解除「全里無電」狀態，剩餘停電戶多為巷弄、沿海或農村地區的零星用戶，搶修團隊以輕裝工班逐戶排查，並仰賴地方里長與居民主動通報，搶修才能更快精準到位。

其中，北門區與學甲區因電力設備嚴重毀損，線路錯綜複雜，被列為高難度搶修熱點。台電已動員重裝工班日以繼夜投入電桿建置與高壓線路修復作業，持續加快復電腳步。

台電董事長曾文生12日特別赴學甲區頭港高幹與學營高幹工地慰問第一線搶修人員，強調「安全優先」原則，叮囑同仁在確保工安與健康前提下，全力完成任務。他也感謝所有外援團隊無懼酷暑與風災風險，堅持戰到最後一刻。

此次支援台南的新營搶修行動，由台中與豐原區處組成的兩班12人負責，帶隊主辦曾永明指出，過去參與921地震、88風災等重大災後搶修經驗，讓他深感這場硬仗責任重大，「同島一命，是我們台電人的信念。」他也感謝在地旅宿業者主動提供免費住宿超過四日，「民眾溫暖的回饋，就是我們最大的動力。」

台電強調，雖然已接近全面復電，實際作業卻更為繁瑣。許多停電戶散佈偏遠鄉間阡陌，不僅需靠逐一巡查，還仰賴里長實地引導，才能更快掌握狀況。公司也對全體地方民代與基層人員的熱心支援表達誠摯感謝。

最後，台電提醒，若民眾發現所在地區已公告復電，卻仍有個別未來電的情形，可能為線路末端或特殊路段，建議可透過「台灣電力APP」報修，或撥打客服專線1911通報，將由搶修人員儘速處理，為家戶點亮希望之光。