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台南市府說明風災後復原進度　環境清理與垃圾清運加速進行

▲台南市政府召開風災後復原進度說明記者會，由副祕書長尤天厚主持。（記者林東良翻攝，下同）

▲台南市政府召開風災後復原進度說明記者會，由副祕書長尤天厚主持。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

丹娜絲颱風重創台南，各地災後復原工作陸續展開，台南市政府13日上午召開記者會，由副祕書長尤天厚主持，聯同工務、環保與社會局等單位報告各項清理進度。市長黃偉哲持續前往溪北重災區視察，督促加速搶災腳步。

尤天厚代表市府感謝社會各界捐助物資與金援，他表示，市府團隊正全力協助災民，民眾如有任何需求可向相關局處反映，市府將即時處理。

工務局指出，此次颱風導致近2萬棵路樹傾倒，截至12日，已動員1057人次與585輛機具清理，目前已完成1.5萬棵以上的樹木移除作業。多數主要幹道已恢復通行，溪北地區仍有7條市道與2條大區道持續清理中；廣告招牌掉落與傾斜案件已處理200件，尚有14件由工班處理中。

▲台南市政府召開風災後復原進度說明記者會，由副祕書長尤天厚主持。（記者林東良翻攝，下同）

環保局則指出，截至昨晚，已出動8120人次與1152輛次機具清理各類垃圾約6500公噸，包含淤泥、枯枝與家具。由於假日民眾清掃力道增加，單日大型家具垃圾甚至逼近千公噸，環保局緊急調派鏟裝機與抓鬥車清運。

針對災後破損建物常見的石綿瓦，環保局已啟動專案收運，提醒民眾需拍照登記、妥善打包並集中暫置，避免與一般垃圾混裝。拆除過程應交由合法業者執行，民眾也要佩戴口罩與手套等個人防護裝備，降低吸入粉塵風險。

社會局說明，目前尚有6處避難安置所收容27名居民，以高齡者與低收入戶為主；另設於偏遠地區的39處關懷服務站也已服務逾千人次，提供物資、諮詢與情緒支持。此外，市府同步啟動災後志工招募，截至昨已動員254人投入各區災區協助清理與物資配送，後續仍持續徵募中。

對於14區原定社福補助受風災影響延遲發放，社會局指出，目前已有新營、白河、七股等9區完成撥款，剩餘5區預計近期內發放完畢。台南市府強調，本次復原工作由跨局處齊力推進，感謝各界支援與民眾配合，期盼協助全市早日恢復正常生活。

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